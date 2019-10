Dañan pavimento tras obras de drenaje en San Pedro

En la colonia Francisco Villa, automovilistas tienen que padecer la zanja que dejaron los trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) al hacer reparaciones en el drenaje.

Fue después de varios meses de desatención que recientemente se realizaron los procesos de reparaciones de drenaje en la calle Leandro Valle, a la altura del kínder José Vasconcelos, dejando una zanja que solo fue cubierta con tierra, por lo que los autos tienen que circular a mínima velocidad.

Además, a unos metros se encuentran más baches, los cuales según mencionan los habitantes aledaños, tienen meses en las mismas condiciones sin que hayan acudido a repararlos, por lo que se hace más complicado el paso por este tramo de carretera.

"Son muchos baches los que hay en esta calle y las autoridades no han venido para nada a ver cuando podría resolverse la situación y ahora suman una zanja que dejan por malos trabajos hechos", expuso el señor Roberto Castilla.

De igual forma, la señora Cecilia Romero, vecina de la zona, comentó que "Después de muchos meses de contar aquí con problemáticas con el drenaje lo vinieron a reponer, y luego de eso nada más dejaron disparejo el pavimento, no pusieron bien el material y se hizo una zanja que hace que los automóviles se afecten", indicó.

Por su parte, el señor Rómulo Cervantes expresó que además esa misma vía cuenta con muchos baches, lo que aún más dificulta el tránsito de los automovilistas o de la gente que utiliza su bicicleta.

"Además de esa zanja que dejaron, esta calle tienen varios baches que hay que estar esquivando cuando se pasa en el carro, y a veces por más que se trate de no caer, pues se cae y eso nos afecta a los elementos del auto, no deben dejar trabajos mal hechos que sí nos afectan a quienes vivimos aquí, a ellos tal vez no porque no residen en la zona, pero aquí ya nos están afectando con sus malas obras", subrayó don Rómulo.

Por lo anterior, piden a las autoridades municipales que resuelvan este asunto de daños al pavimento, para contar con una vialidad digna que no genere problemas a quienes diariamente circulan por el lugar.

Dejan en mal estado el pavimento