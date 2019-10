'Han sido dos años de pesadilla', narra familia de mujeres desaparecidas

Un 7 de octubre de 2017, Liliana de 26 años y Valeria de 1 año 3 meses, desaparecieron sin dejar rastro, y desde el primer momento, su familia no ha parado de buscarlas.

Fue un sábado por la mañana de dicha fecha, en que Liliana salió de casa de su expareja junto con la niña, a bordo de una camioneta blanca GMC Sierra Denali 2009, la cual tenía vidrios polarizados y el parabrisas estrellado. Se dirigían desde la colonia Latinoamericana a la colonia Jacarandas, a casa la exsuegra, a quien Liliana ayudaba en un puesto de gorditas, sin embargo nunca llegaron a su destino, por lo que la búsqueda la inició su entonces pareja sentimental y al no conocer el paradero de ambas, dio aviso a la familia.

Karla Ríos, hermana de Liliana comentó en entrevista para esta casa editora que estos dos años han estado dentro de una larga pesadilla de la que no se han podido despertar, "Ha sido un calvario no saber de ellas, una larga pesadilla de la que no hemos podido despertar, el no conocer si han comido, si han tomado agua, si están bien, es muy doloroso, pero agarramos fuerzas de donde podemos, hemos tenido altas y bajas, pero nos tomamos de nuestra fe para seguir buscándolas, y continuaremos pidiéndoles a las autoridades y a la misma sociedad que siga la búsqueda hasta que sepamos de ellas", expreso.

Describió que al cumplirse 730 días sin saber de Liliana y Valeria, se ha convertido en un largo tiempo y una cruda realidad que viven día con día entre dolor, tristeza, desesperación y desilusión.

Desilusión, expresa, por el calvario que vivimos en México, en donde miles de familias ante una desaparición, la falta de experiencia, capacitación, interés, solidaridad, justicia y verdad, hacen que en este país una desaparición sea sinónimo de olvido.

En cuanto a las investigaciones Karla menciona que siguen igual que hace dos años, sin avances, "Hemos tocado todas las puertas que hemos podido, todas han prometido ayudarnos, pero hasta ahora la investigación sigue como hace 2 años, idéntica y sin avance alguno, solo ha crecido el numero de oficios que se han adjuntado a ella, relleno para aparentar que la investigación sigue, una investigación que hasta el momento no ha descartado ninguna posibilidad, no ha definido una línea de investigación concreta, todo sigue en el aire", subrayó.

En la angustia en la que vive la familia, exponen su dolor y desespero ante la falta de actuar de las autoridades, " Nosotros, al igual que muchos laguneros, no decidimos ser parte de esto, Liliana y Laura Valeria, tampoco, el destino y las circunstancias, la falta de castigos y la impunidad al no encontrar y castigar con condenas fuertes a los responsables de cualquier falta, nos han llevado a que la cifra de desapariciones, feminicidios y otros delitos vayan en aumento", indicó Karla.

Karla, revela que no culpa al gobierno por la desaparición de tantas personas y claro tampoco de la desaparición de su hermana y su sobrina. "Pero de lo que sí los culpo, es de la falta de interés ante una desaparición, que a pesar de etiquetarla como uno de los delitos mas penados, no pase nada, que solo se resuelvan a aquellos casos que en sí se resuelven por si mismos y no por una investigación veraz y oportuna de parte de la Fiscalía del área de desaparecidos, de tanta impunidad, de la falta de ética, de la falta de capacitación del personal a cargo, de la falta de rapidez y eficiencia para la obtención de documentación importante para la localización de una persona y sobre todo de un menor de edad", puntualizó.

Señala que además, después de este tiempo de ¨investigación¨ (2 años) siguen habiendo irregularidades en la carpeta, entrevistas a personas equivocadas, el hacer una carpeta solo de relleno, "se sorprenderían del tamaño de la carpeta de investigación, lo triste es que solo la quinta parte de ella es documentación ¨importarte¨ a eso le llamo falta de ética", manifestó Karla de manera enérgica.

"Dicen que la fe es lo ultimo que muere, al menos yo tengo la esperanza de encontrarlas con vida, aunque a veces creo que esa esperanza es muy cruel, la espera y la intriga matan, una desaparición es mas mortal y cruel, a un muerto se le tiene que dejar ir y superar tu duelo, un desparecido tendría que volver para poder dejarlo ir", concluyó.