Johnson pide a la Unión Europea una 'postura intermedia' para el 'brexit'

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió a la Unión Europea (EU) una “postura intermedia” que facilite las negociaciones sobre la salida de Reino Unido del bloque comunitario, pero subrayó que el "brexit" se concretará el 31 de octubre con o sin acuerdo.

En un artículo de opinión, publicado este domingo por los periódicos The Sun y Sunday Express, antes de presentar esta semana sus propuestas alternativas para concretar el retiro, Jonhson exhortó a los países miembros de la UE a ceder y facilitar el acuerdo para el "brexit".

"Les digo a nuestros amigos europeos: aprovechen la oportunidad que ofrece nuestra nueva propuesta. Únase a nosotros en la mesa de negociaciones con un espíritu de compromiso y cooperación… Necesitamos, que la UE de un salto, demostrando su disposición para lograr un pacto”.

Johnson reiteró Reino Unido que está listo para dar ese salto y abandonar la UE el próximo 31 de octubre, con o sin un acuerdo “está por ver, si Bruselas nos dirá alegremente adiós con un divorcio negociado”, apuntó.

Recordó que el acuerdo de salida firmado con Bruselas en diciembre por su antecesora, Theresa May, abrió "una brecha enorme en el corazón" del Parlamento y fue rechazado por la oposición, principalmente, por la controvertida salvaguarda fronteriza entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Indicó que su plan enviado la pasada semana a los negociadores comunitarios, ha generado "reacciones positivas en todo el Parlamento", por lo que, si la UE acepta "la mano tendida" por Londres, la Cámara de los Comunes también darán su visto bueno a la propuesta.

Sin embargo, el jefe de gobierno británico subrayó que no hay cambios en sus planes de concretar el "brexit" en la fecha prevista. “Nos vamos dentro de 25 días. Podemos hacerlo con un acuerdo si la UE está dispuesta”

“Pero no debe hacerse ilusiones ni equivocarse. No habrá más vacilaciones. No más retrasos. Vamos a concluir el "brexit" el 31 de octubre", reiteró Johnson, un día antes de que reanude sus con la UE para definir salvaguarda fronteriza, principal escollo para el divorcio británico del bloque europeo.