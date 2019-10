Sergio Mayer evade responder sobre las regalías

"Al paso que vamos al rato van a decir que yo soy culpable de la desaparición de los 43, luego lo del 68 y así, entre las acusaciones de los moches yo ya debería estar viviendo en Europa", fue lo que respondió el actor y diputado Sergio Mayer, sobre la acusación que el periodista Javier Cerani hace, diciendo que él cobra las regalías del cantante José José.

Mayer pidió que los medios no se dejaran llevar por rumores sin fundamentos, como el dicho por Cerani, motivo por el cual no iba a confirmar o negar dicha acusación.

"Le voy andar unos tips, si quieren saber si existe una empresa es bien sencillo, existe el registro público de la propiedad y sí existe la empresa que se llama Morena, pregunten cuántas empresas hay y quiénes son los dueños. Si quieren saber de regalías vayan a YouTube, pueden ir a la disquera, con las editoras, hay muchos lugares donde pueden investigar. Ayudemos a que salga todo bien, vamos a trabajar por México y por Pepe; yo no tengo nada que esconder, investiguen y si hay algo se van a enterar si hubo tal cantidad, bajo qué términos, quién me puede ceder los derechos, dónde está el documento, en fin", dijo el también diputado.

El actor comentó que no puede estar aclarando cada acusación que hacen en su contra, ya que es desgastante para él, sobre todo ahora que tiene cosas de que ocuparse como seguir mediando entre los hijos de José José y su viuda Sara Salazar, para que el cantante pueda ser traído a México, esto por encomienda de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

"El domingo (hoy) voy (a Miami) con un representante de Relaciones Exteriores para ver todos los trámites y para poder trabajar con ellos. Me pidió Marcelo Ebrard que hiciera equipo con su equipo, para ver si logramos un consenso".

Mayer comentó que la viuda del cantante y su hija Sarita no están de acuerdo con que el cuerpo sea trasladado a México, para que reciba los homenajes que el pueblo pide realizar y para eso viajarán a Estado Unidos, para ver si pueden llegar a un acuerdo con ellas.

En caso de lograr que accedan a esto, todos los recintos en la Ciudad de México que se habían pensado para albergar el cuerpo de cantante, como Bellas Artes y la Arena Ciudad de México, están ya solicitados.

"(Los conflictos) no van a terminar hasta que él esté enterrado y con los Santos Óleos, así que no se desesperen. Creo que se está desgastando mucho el tema, se ha habla de tanto y luego dicen otra cosa, la gente se está cansando y José José no se lo merece y el público tampoco".

Pidió respeto para los hijos de José José, Marysol, José Joel y Sara, porque ellos están viviendo un duelo y si bien el llamado "Príncipe de la canción" es ídolo de millones de mexicanos, primero es el padre de estos tres jóvenes, "por eso no podemos criticarlos y decir que hay buenos o malos, hay que entender que hay familias y hay afectados".