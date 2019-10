Martin critica las cintas de Marvel

- El oscarizado cineasta Martin Scorsese opinó que las exitosas películas del universo cinematográfico Marvel "no son cine", tras lo que aseguró que lo más parecido a las mismas son "parques temáticos".

Durante una entrevista con la publicación Empire Magazine, el director explicó que fue incapaz de ver los 23 títulos de la saga de superhéroes de Marvel y dio una explicación que replicaron ayer los medios.

"Lo intenté ¿Sabes? -dijo-. Pero eso no es cine" "Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, es en los parques temáticos", remató.

Scorsese habló así tras ser preguntado por los filmes producidos por Disney y Marvel, cuyo éxito en taquilla es innegable hasta el punto de que la última entrega Avengers: Engame se convirtió este año en la cinta con más recaudación de la historia, al superar a Avatar y Titanic con más de 2.790,2 millones de dólares. A pesar de su éxito de audiencia, para el director de Taxi Driver las emociones que despiertan estas películas están más cerca de la experiencia de un parque temático que de lo que él considera una obra cinematográfica real.

"No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", agregó Scorsese. El cineasta está promocionando su última película The Irishman, estrenada en el Festival de Nueva York con muy buena recepción por parte de la crítica, que la apunta como una firme aspirante al Oscar.

Su trama relata a lo largo de unas tres horas y media la vida del matón Frank Sheeran (Robert de Niro) y la desaparición y el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino), adaptada de la novela de Charles Brandt I Heard You Paint Houses (2003).

Por su parte, el director de la cinta de Marvel Guardians of the Galaxy, James Gunn, respondió a Scorsese en Twitter.

"Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Me indigné cuando la gente hizo un boicot a The Last Temptation of Christ sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando a la mía de la misma manera", dijo.