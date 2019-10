Viáfara confía en poder demostrar su inocencia

- El exintegrante de la selección colombiana, Jhon Viáfara, confía en demostrar ante las autoridades de Estados Unidos su inocencia por cargos relacionados con narcotráfico y desea que su extradición, que ya fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se ejecute a la brevedad.

"Este es un partido más, una final más que voy a ganar", destacó el diario La Patria de Manizales.

Viáfara recibió la autorización de su familia y su abogado, Carlos Viveros, para hablar de su situación legal.

El magistrado Luis Antonio Hernández, miembro de la Sala Penal de la Corte, firmó el viernes el aval para extradición del exmediocampista, quien es requerido por una corte en Texas.

Viáfara, de 40 años, fue capturado en marzo. Según autoridades, el exfutbolista era integrante de una red vinculada al temido Clan del Golfo que trasladó durante una década enormes cargamentos de cocaína desde el Pacífico colombiano con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

Viáfara fue fue clave en el triunfo de Once Caldas de Manizales ante Boca Juniors de Argentina en la final de la Copa Libertadores de 2004.

"Mi futuro lo escribo yo, con mucha fe; el pasado está escrito y muy bien", subrayó.

El magistrado Hernández pidió al gobierno colombiano que condicione el envío del exjugador a que no se le condene a muerte ni se le juzgue por delitos distintos a los de su solicitud de extradición.

Aunque la Corte Suprema autorizó la entrega del exjugador, el presidente colombiano Iván Duque tiene la decisión final para hacerla efectiva. Se presume que la firmará en breve.

"Cuando uno llega acá, no está acostumbrado a este voltaje. Lo primero que les pedí a los abogados era que me agilizaran todo para ir lo más pronto posible a solucionar el inconveniente. Acá en Colombia no tengo problemas, entonces pedí eso, agilizar. Estando aquí me di cuenta de que hay gente con año y medio esperando. La última palabra la tiene el presidente y si es necesaria mi ida allá o se aclara desde acá", subrayó.