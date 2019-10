Empresarios solicitan coordinación en seguridad regional

Empresarios se reúnen con el Mando Especial de la Laguna, Enrique Hernández Cisneros, para solicitarle que prevalezca la coordinación entre las corporaciones policiacas de la Zona Metropolitana de la Laguna.

El encuentro con el alto militar se dio como resultado de la preocupación externada la semana pasada por el robo de vehículos de reciente modelo y el secuestro exprés de sus propietarios.

Si bien fue promovida esta reunión de parte de los organismos empresariales desde hace varios días, apenas se pudo concretar este jueves.

Carlos Braña Muñoz, presidente del Grupo Empresarial de la Laguna GEL, dijo que "aunque hay diversas estrategias y nos mostraron cifras, lo que le puedo comentar es que la reunión fue básicamente para que nos informaran".

"En general, lo que nos djeron es que tienen buena coordinación y sí existe una buena coordinación entre Coahuila y Durango", dice de la reunión con el general Hernández Cisneros y los representantes de la Fiscalía General del Estado de Durango y de Coahuila,

No fue posible obtener la opinión del presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Rogelio Barrios Cázares, por no poder atender la entrevista, en tanto que lo mismo sucedió con el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Luis Cuerda, quien afirmó que no asistió a la reunión.

Debido a los casos en las semanas recientes de hurtos de vehículos de reciente modelo, que de acuerdo con la información oficial iban a parar al vecino estado de Durango y los propietarios abandonados en las carreteras, los empresarios promovieron reuniones.

Por ejemplo, el Consejo de la Cámara de Comercio de Torreón se reunió con el Fiscal Gerardo Márquez Guevara para pedirle información al respecto y sobre todo que se investigara.

Incluso el presidente del organismo empresarial, Luis Cuerda Serna, declaró que hacía falta más patrullaje en Torreón, al hacer alusión a la necesidad de que haya más presencia policiaca.

No hubo respuesta de la Policía Municipal respecto a las demandas de los empresarios y sólo el alcalde Jorge Zermeño "negó de nueva cuenta que se esté teniendo un clima de "inseguridad", según declaraciones que hizo hace cuatro días.

También declaró respecto a si cambiaría la forma en la que se realizan las acciones de vigilancia en Torreón y expresó "No, de ninguna manera, yo creo que tenemos que mantener la presencia en las colonias...".

