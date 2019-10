Abogado de Robles acusa a juez de actuar por consigna

Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de actuar con tibieza al no haber removido al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante las irregularidades en las que, según él, incurrió en la resolución con la que vinculó y ordenó prisión preventiva contra la exfuncionaria.

“El CJF no ha tomado una determinación para remover al juez, cosa que me preocupa. Ha sido tibio ante un hecho tan evidente, pues en otros mucho menos evidentes en ipso facto remueve a jueces y aplica las sanciones", reprochó.

En entrevista con Notimex, el abogado de la exservidora pública acusada de desviar recursos públicos en la llamada Estafa Maestra, consideró inédito el comportamiento del impartidor de justicia durante esa audiencia.

“Jamás he visto un juez que me insultara, que me diga cínico, que a los documentos que se ofrecían como prueba les llamara 'joyita'", dijo.

Tampoco descartó que Delgadillo Padierna supiera que era alterada la prueba de la licencia de conducir de Robles que presentó el Ministerio Público.

El juez aceptó esa prueba, mencionó Hernández, y no las múltiples que ofrecía la defensa como credencial de elector, escritura de la casa, recibos de pago de luz, agua, teléfono y varios testimonios que daban referencia que su defendida tenía 20 años habitando en su casa de Coyoacán.

Recordó que ya se interpuso una denuncia penal contra Delgadillo, porque lo que hizo, dijo, engloba un delito que viene en el Código Penal, sobre que está impedido legalmente de conocer un caso como sucedió, y la pena por ese ilícito es mayor que la que correspondería a Robles en caso de ser culpable.

El litigante insistió en que la exsecretaria enfrenta un encarcelamiento ilícito o ilegal. "No está presa por los hechos que le imputa el MP, sino por condiciones de orden político, por un juez que actúo por consigna siguiendo intereses familiares y políticos en lugar de adecuarse a la ley y a la justicia".

En cuanto a que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a la extitular de la Sedatu en la pasada administración, indicó que lo hizo por una cuenta que se encontró a su clienta por dos mil 800 pesos en una institución bancaria, que no reportó en su declaración patrimonial.

Argumentó que Robles no sabía de esa cuenta, que es de nómina y en la que no se tuvo ningún movimiento en 10 años y que la institución bancaria se quedó en 2006 con esos dos mil 800 pesos.

Por último Julio Hernández recordó que se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato por considerar que Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa, "y concluya esa aberración jurídica por la que la tienen en prisión", a fin de que pueda seguir su proceso en libertad.