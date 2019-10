No son las formas, dice Zermeño

Lo que parecía ser un operativo ordinario de parte del Gobierno de Coahuila terminó en una confrontación directa con la máxima autoridad del municipio de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño.

Fue alrededor del mediodía que agentes de la Fuerza Civil Coahuila (antes Fuerza Coahuila) instalaron un filtro de revisión, sanción y decomiso para vehículos con placas vencidas, esto a la altura del bulevar Independencia y Donato Guerra, acciones que además correspondían al mandato de la Administración General de Recaudación, misma que busca durante el resto de este 2019 aumentar el padrón de registro vehicular y "abonar a la seguridad", según informaron el pasado lunes 30 de septiembre.

Pasado el mediodía El Siglo de Torreón realizó un recorrido de revisión por la zona del filtro, los elementos de seguridad habían detenido, junto con algunos conductores de unidades particulares, a dos vehículos pertenecientes al Simas Torreón y el Municipio de Gómez Palacio.

Fueron los primeros quienes entablaron una discusión por espacio de varios minutos con los agentes policiales, argumentaron tener "convenios especiales" con las autoridades estatales para evitar los decomisos.

La situación escaló en tensión debido a que, al tener placas vencidas se harían acreedores a una multa, aunque fue minutos después que funcionarios de la paramunicipal se presentaron con una serie de documentos, los cuales finalmente les permitieron seguir su paso sin mayores incidentes.

Al acercarse las 13:00 horas el tráfico vehicular aumentaba en el sentido de norponiente a suroriente del bulevar Independencia, lo que generó diversos reclamos de los conductores particulares, no obstante la situación tuvo un giro inesperado, cuando al detener a una conductora cuya camioneta llevaba placas vencidas se lanzó una advertencia a los elementos policiales.

Fuentes del propio filtro de revisión informaron que la mujer quien responde al nombre de Maura Isabel Walss Portales, amenazó con denunciar los hechos ante el alcalde Jorge Zermeño, quien sorpresivamente apareció mas tarde a bordo de una camioneta.

Luego de reclamar a los oficiales por el supuesto desorden y afectaciones a la ciudadanía, procedió personalmente a retirar botes plásticos de precaución y llamar al secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro, a quien le exigió el retiro del filtro.

Más tarde, en entrevista con El Siglo de Torreón, el propio alcalde precisó lo siguiente respecto a los operativos contra las unidades con las placas vencidas:

"No son las formas, yo lo único que digo es que hay maneras de acercarse a la gente y pedirle que cumpla con sus obligaciones, pero estar tapando el tráfico, poner un bloqueo ahí en pleno bulevar Independencia no está bien, eso no lo vamos a permitir".

También admitió haber abordado a quienes operaban el filtro en bulevar Independencia, además de haberse comunicado directamente con Fraustro Siller para exigir el retiro de dicho filtro y evitar otros más en próximos días.

"Yo hablé directamente con el secretario de Gobierno (Fraustro Siller) y le pedí de favor que nos quitaran ese bloqueo, así ocurrió y bueno, yo no sé si vayan a seguir, pero no lo vamos a permitir más en Torreón... Se genera una afectación muy grande a la ciudadanía".

A pesar de su actitud Zermeño hizo un exhorto a la ciudadanía para que, al margen de los operativos, acudan a pagar sus obligaciones con la autoridad estatal, tal y como debe de hacerse a nivel municipal con los servicios públicos.

"A ver, que quede claro, nosotros no vamos a solapar a nadie, yo le hago un llamado a la gente para que vayan y paguen", sentenció.

Por la tarde el Gobierno de Coahuila emitió un comunicado en el que confirmó que, al margen de lo sucedido en Torreón, los operativos seguirán.

Indicaron las autoridades estatales que "por la coordinación que hay entre los diferentes órdenes de Gobierno por mantener la paz y la tranquilidad, llama la atención lo sucedido hoy (miércoles)… Extraña además que haya sido una medida unilateral y sin considerar el objetivo principal de los operativos, la seguridad".