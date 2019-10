Se rumora que Adele sale con rapero

La cantante Adele ha causado revuelo pues ha estado saliendo con el rapero Skepta, con quien tiene una buena relación de hace años.

Algunas personas cercanas aseguraron a The Sun que la estrella de la música mantiene una estrecha relación con el intérprete británico, además que amigos esperan y desean que anuncien una relación formal.

Fue en abril cuando la cantante de Hello y Someone Like You, se separó de su exesposo, el empresario Simon Konecki, luego de tres años de matrimonio, siete de relación y un hijo nacido en 2012.

La publicación sostuvo que Adele Laurie Blue Adkins y Joseph Junio Adenuga Jr. se han procurado mucho el uno al otro luego que sus respectivos compromisos se vieron quebrados, además que tienen un vínculo estrecho.

La fuente cercana aseguró que los amigos de ambos predicen que podrían terminar siendo una gran pareja.

Adele compartió en mayo de 2016 una imagen de Skepta diciéndole "Tottenham Boy" junto a un corazón; tres meses después en una entrevista él la llamó "Lady of Tottenham".