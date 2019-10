Wesley Snipes deja atrás a Blade

La noticia de que otro actor fue seleccionado para el papel del cazador de replicantes Blade fue una sorpresa para Wesley Snipes, quien le dio vida en tres exitosas películas. Pero el actor dice que él sigue adelante.

Marvel Studios anunció en julio en la Comic-Con que el ganador del Oscar Mahershala Ali encarnará al personaje de las historietas en su exitoso universo cinematográfico.

La última vez que Snipes hizo el papel fue en Blade: Trinity de 2004.

"La gente es muy, muy mañosa. Trata de hacerlo sobre los actores, y no se trata de mí y de él", dijo Snipes en una entrevista.

"Adulación - ¿cómo dicen? La imitación es la mejor forma de adulación. Sí.

Así que tú sabes, es algo que él ha admitido que quería hacer y su familia quería que él lo hiciera.

Apreció todo el amor. Y he creado algo que otros quieren continuar, y quizás imprimirle su propio sello". Snipes, entrenado en artes marciales, está trabajando en otro proyecto de acción.

"Hicimos eso (Blade), maravilloso.

Pero tenemos otra cosa que va a estar genial", dijo Snipes.

"Todo eso que viste en la franquicia de Blade, tenemos algo que va a salir que creo que dejará a la gente muy, muy satisfecha".

Snipes habló mientras promocionaba Dolemite Is My Name (Dolemite, o Yo soy Dolemite), una película de Netflix que se estrena el viernes en los cines.

Interpreta al director y coprotagonista de la cinta de 1975 Dolemite, D'Urville Martin, en este filme sobre el cineasta Rudy Ray Moore y la creación de su clásico del "blaxploitation" (filmes de explotación negra). Eddie Murphy hace el papel de Moore.

"Como artista, no me quedo en un solo lugar", dijo Snipes.

"Estoy constantemente expandiendo los límites de mi creatividad".