Latente nuevo paro de docentes

Está latente la posibilidad de nuevo paro laboral en escuelas por incumplimiento de acuerdo para el pago de los quinquenios, señala el Movimiento Magisterial de la Laguna de Durango.

Enrique Santos, vocero del Movimiento, informó que se había acordado con la Secretaría de Educación del Estado de Durango el pago de los quinquenios a más tardar para el 30 de octubre.

Sin embargo, tras una reunión sostenida entre las autoridades educativas y la dirigencia del SindicatoNacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 44, se les informó que el pago se haría hasta el mes de diciembre.

"Los maestros de base de la Sección 44 no estamos de acuerdo con el retraso del pago y vemos con coraje que el dirigente sindical Lázaro Salazar y su comité ejecutivo, acepta sin oponerse al cambio, creemos que el Gobierno del Estado no tiene ninguna intención de regularizar el pago de quinquenios este 2019", dijo el docente. Añade que es justamente en el mes de diciembre cuando perciben sus prestaciones por lo que "se relajan" los problemas económicos, mismos que actualmente los mantienen en lucha. Adelanta que ante "la tibieza" de la dirigencia sindical, la organización tiene ya planeadas varias acciones y movilizaciones con la finalidad de que el pago se haga en la primera fecha acordada. Entre las acciones destaca un brigadeo informativo que se llevará a cabo durante casi todo el mes de octubre, pues ya inició y planean terminarlo hasta el 26 de este mes. Además dice que de no haber respuesta, consensarán un nuevo paro laboral en las escuelas que decidan unirse para ejercer mayor presión, aunque Santos reitera que esta decisión se tomará una vez que este socializado el tema y con el aval de las y los docentes.El quinquenio es una prestación establecida en la Ley de Educación de 1962. Se debe pagar el 10 por ciento del sueldo, lo que equivale a alrededor de 150 pesos por cada cinco años cumplidos. La cantidad se debe entregar de manera quincenal. Actualmente les dan 10 pesos.