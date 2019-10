T-MEC debe ponerse en marcha, 'no hay plan B', señala secretaria de Economía

México no tiene un plan B, en caso de que no entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque actualmente existe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que está "vivito y coleando", dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Afirmó que por ahora sigue vigente el TLCAN y el T-MEC ayudará a modernizar ese acuerdo comercial que entró en vigor hace más de 25 años.

Sobre si pudieran bloquear los legisladores demócratas la aprobación del T-MEC y no pueda entrar en vigor, añadió: "No hay plan B, porque no todo está en base a la ratificación o la puesta en marcha del T-MEC. No hay plan B, lo que hay es que tenemos hoy un tratado en funcionamiento, que ha probado en 25 años, es muy buen tratado, ha traído inversión e integración en América del Norte".

En entrevista al término de su participación en el Foro "The Economist" la funcionaria dijo que "el TLCAN está vivito y coleando, tenemos otros tratados comerciales, si no hay T-MEC tenemos otro tratado" y añadió que Canadá está listo para ratificarlo, pero actualmente tiene elecciones y por ello no lo ha hecho.

En el mismo foro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, confió en que antes de que termine el 2019 se tendrá la aprobación en los congresos de Estados Unidos y Canadá del T-MEC, aun cuando se tenga la discusión en el congreso estadounidense de un juicio contra el presidente Donald Trump.

El "plan B es que vamos a seguir con el tratado que tenemos, estamos seguros que con todo el impeachment se firmará (ratificará) el tratado, porque conviene a todos".