'Me siento libre sobre el escenario'

Labios carnosos y mirada profunda enmarcada por unas cejas gruesas.

La cantante Dua Lipa revolucionó ayer Madrid con su presencia en la sede de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en la que no sólo brilló por su belleza natural sino también por el poco tiempo que concedió a los medios.

Lipa, (Londres, 1995), aterrizó este lunes en la capital madrileña para presentar la nueva fragancia de Yves Saint Laurent, Libre, de la que es embajadora e imagen, y aprovechó para hablar de lo que le gusta de España -el año pasado celebró su 23 cumpleaños en Ibiza-, de lo que la hace sentirse libre y de cómo se describe a sí misma.

"Me siento libre cuando estoy sobre el escenario. Todo se centra en el momento y nada más importa", aseguró la joven artista, que se siente representada por el mensaje de libertad y de empoderamiento de la mujer que transmite la fragancia de la casa francesa.

¿Y cómo es Dua Lipa? Es la gente que la rodea, la música que compone y su creatividad los aspectos que la definen tal y como es, como resaltó hoy.

Sobre España, la británica, con temas tan conocidos como New Rules o Be the One, dijo que le gusta "la comida y la gente" y que es "muy divertido".

Apenas unas frases a la prensa en un evento que había levantado mucha expectación para ver de cerca a la cantante, que puede presumir de contar con dos premios Grammy y tres Brit, y que se ha convertido también en musa e imagen de la industria de la moda y la belleza en poco tiempo.

Pepe Jeans la convirtió en imagen de una de sus campañas y recientemente ha dado el salto a diseñar su última colección, en la que ha plasmado su personalidad y estilo en cada una de las prendas.

Una trayectoria fulgurante que le ha llevado a ser protagonista de eventos como el de la Real Fábrica de Tapices, donde, por una noche, lo más destacado no fueron los tapices y alfombres, sino una Dua Lipa que triunfó con un vestido corto negro de lentejuelas de escote "halter" y altísimas sandalias negras de plataforma.

Una cita que reunió a multitud de rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo, que convirtieron la noche en un desfile propio de alfombra roja. Desde Emma Suárez a Carmen Lomana, Alice Campello o Alba Reche, todos querían conocer en persona a Dua Lipa, la nueva diva del pop.

Pese al poco tiempo que estuvo con la prensa, la cantante sí dedicó unos minutos a los asistentes y famosos interpretando la canción del anuncio de Libre, actuación que puso punto y final al evento.