'En la vida hay que fijarse metas'

En entrevista para el Siglo de Torreón, Jorge Ortega, un destacado chef chileno en todo el mundo, y quien participó dentro de la Cumbre Mundial Culinaria 2019 que se llevó a cabo en esta ciudad, señaló que su carrera como chef ha tenido como eje el fijarse metas e ir por ellas para hacerlas una realidad.

Para el chef chileno Jorge Ortega el interés por la cocina se fue desarrollando poco a poco. Al principio fue por necesidad, dado que se vivía una época difícil en materia económica y social en Chile y en casa había que repartir las labores entre 5 hermanos. "A mí siempre me resultaba más fácil cocinar y a los 15 años comencé a trabajar los fines de semana haciendo empanadas en una pastelería", comentó.

En su trabajo aprendió mucho sobre la cocina, lo cual se volvió su pasión y a los 18 años decidió estudiar la carrera de pastelería, profesión que siguió perfeccionando hasta convertirse en un experto en el área, siendo que su trabajo en la pastelería lo continúo desarrollando.

Durante su carrera, sus prácticas escolares las desarrollo en uno de los hoteles más importantes de Chile, el Hotel Carrera, donde aprendió aún más y conoció acerca del movimiento de la hotelería.

Después de ahí, al concluir su pasantía, partió al hotel Sheraton, donde laboraba día y noche y hasta días feriados, "yo quería aprender, y trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, en días feriados también ahí estaba hacía todas esas cosas que hoy en día son muy difíciles de encontrar, yo lo hacía de manera natural, y en ese hotel trabaje 3 años y renuncie cuando se me presentó la oportunidad de trabajar como profesor en una de las escuelas más importantes de gastronomía de Chile, el INACAP, teniendo yo 23 años", recuerda.

Fueron 3 meses los que se desarrolló como docente en esta institución educativa, y renunció, "una vez que renuncie me fui a España a estudiar cocina durante tres meses, esto fue en el verano de 1994, lo que cambió mi forma de ver la cocina, de ver la pastelería, en aquel continente aprendí sobre técnicas que en Chile aún no llegaban"

"Siempre me he fijado las metas y voy por lo que quiero, así que volví y me re contrataron en la escuela de Hostelería, Turismo y Gastronomía de INACAP, estando ya ahí no me quitaba de la mete el querer ir a Francia, donde quería aprender más de mi profesión, entonces esa idea estaba ya en mi cabeza, de que a pesar de haber vuelto a Chile, yo en un año me iba de nuevo y ahora a Francia, lo cual comente a los directivos de la institución, quienes claro que me dijeron que si iba volviendo como es que me iba a ir de nuevo, a lo que les dije que renunciaría para poder hacerlo, sin embargo, lo que pasó fue que ellos me pagaron el viaje y mis estudios, pero me comprometieron con un contrato por tres años con ellos, por lo que fue a Francia, me preparé, regrese y estuve trabajando con ellos", externo.

De ahí me he desarrollado profesionalmente en diversas instituciones, forme mi propio plantel educativo, la Escuela Culinaria Francesa, junto con unos socios, con quienes después de un tiempo me separé por diferencias, y entonces ahora ya trabajo de manera independiente con diversos proyectos, como lo son un centro de producción de pastelería, un espacio digital de insumos para la pastelería, entre otros, además de participar en diversas revistas, empresas, congresos gastronómicos a nivel mundial y demás lugares donde se ha expandido mi experiencia como chef de la pastelero.

Sus reconocimientos