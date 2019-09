Miguel Herrera sin resentimiento contra el 'Pollo' Briseño

No hay resentimiento de Miguel Herrera sobre Antonio Briseño, por la lesión que le provocó a Giovani dos Santos; sin embargo, el técnico del América señala que su directiva será la que determine alguna petición de inhabilitar al jugador del Guadalajara.

"No nos corresponde a la parte deportiva, sino a la directiva, es una jugada muy imprudente, pero no la catalogo de un tipo 'mala leche', no va con esa intención", opinó el timonel azulcrema, luego de visitar a "Gio" en el hospital.

El 'Piojo' también barrió las especulaciones que rodearon la fuerte entrada del defensor rojiblanco y el tipo de tachos que utilizó para el cotejo entre Águilas y Chivas, ayer por la noche en el estadio Azteca.

"Sí es muy imprudente, llega muy tarde. Hoy satanizan los zapatos, pero son zapatos que usa cualquier jugador en lluvia, cuando una cancha está húmeda, son circunstancias del juego", atizó con la tranquilidad de haber revisado la jugada. "Será la directiva y la Comisión Disciplinaria las que analicen".

Asimismo, el timonel de las Águilas confirmó que 'Gio' y el 'Pollo' Briseño ya se comunicaron, incluso, consideró simplemente que al jugador del Rebaño le rebasó el entusiasmo. "Por qué no (comunicarse), reitero, si ves a un tipo malintencionado las disculpas no caben. 'Gio' y Briseño ya se mandaron frases, mensajes.

"Si venga o no (Briseño a visitarlo), Mariano Varela (directivo de Chivas) dijo que no era momento, porque iba a entrar a cirugía, 'Gio' ni se hubiera dado cuenta que asistieron. Es normal de alguien que no va con mala intención, de los contrario las disculpas no caben, pero en esta ocasión sí".