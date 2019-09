Oribe se dice orgulloso de 'traicionar' al América

Oribe Peralta rompió el silencio y admitió, en un emotivo mensaje rumbo al Clásico Nacional, la supuesta "traición" contra el americanista tras fichar con el Guadalajara.

Cansado de los reproches por su salida de las Águilas, para vestir de rojiblanco, el delantero mexicano justificó su misteriosa campaña en redes sociales, llamada "Traidor".

"Hice esto [la campaña] para enfrentar el estereotipo con el que me señalan. Cuando las oportunidades se presentan y crees en ellas, debes atreverte. Romper nuestros límites es un reto, sí, pero créeme, eso te da fuerza para mantenerte firme en el camino, aún lleno de detractores".

Por ahora, "el Cepillo" sólo ha jugado ocho partidos de Liga MX con el Rebaño, cinco de titular, para un acumulado de 424 minutos, pero sin éxito frente a la portería, porque mantiene una racha de un año sin anotar.

"El compromiso más importante que tienes es contigo; con tu integridad y autenticidad. ¡Tacha ese estereotipo! Cuando tomo decisiones, siempre me pregunto: ¿Esto se siente bien para mí, a mis valores? ¿Me lleva a crecer? Si tu respuesta es sí, entonces, ADELANTE!", agregó en un segundo tuit.

Pese a que no vivía un bu8en momento con el América, por la alta competencia interna y las lesiones, la fanaticada azulcrema no dudó en reprocharle su cambio de colores por el rival más odiado, el exseleccionado nacional remató que "habrá quien te diga 'estás mal'. Ve mi ejemplo, cambiar de equipo me convirtió en 'TRAIDOR' para muchos. Si apostar por lo que creo, lo que yo y mi familia necesitamos, me convierte en traidor, entonces me siento #PROUDTOBE (orgulloso de ser) TRAIDOR. Siempre decidiré sentirme orgulloso de quién soy".