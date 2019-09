Vinculan a proceso al exdiputado Cipriano Charrez

La juez de control, Janeth Montiel, dictó la vinculación a proceso al exdiputado de Morena, Cipriano Charrez, al considerar que existen elementos que prueban su responsabilidad en el intento de homicidio doloso agravado en contra de su hermano Pascual Charrez y se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo cual continuará en el penal de Pachuca donde fue recluido desde el viernes pasado. Al político de Ixmiquilpan también se le retiraron sus derechos políticos y civiles.

Luego de una audiencia de 13 horas que se reinició este miércoles la jueza negó aceptar los medios de prueba entregados por la defensa de Cipriano Charrez, entre ellos un video de una conferencia que otorgó la presunta víctima y donde no concuerda su dicho con la declaración de la denuncia presentada. La juez consideró que al valorar los medios de prueba otorgados tanto por la defensa y el Ministerio Público, había elementos para la vinculación a proceso y otorgó tres meses de plazo para la investigación complementaria y no los 15 días que había solicitado la defensa.

"Consideramos que 15 días eran prontos para poder tener los testigos a los que no habíamos tenido acceso, sin embargo por criterio de la juez de control, ella estima que es conveniente tres meses a efecto de que se puedan hacer las gestiones necesarias para tener acceso a estos testigos y buscar otros medios de prueba", resaltó la defensa.

Los abogados, entre los que se encuentran Martín Acevedo, Ulises Hernández y Nancy Martínez, señalaron que su defendido no se encuentra de acuerdo con esta decisión, incluso pidió la aclaración a lo cual la juez Janeth Montiel afirmó que el código no la obligada a justificar su decisión. Los abogados señalaron que mantendrán la defensa de su cliente; sin embargo, dijeron que por estrategia no pueden dar a conocer los pasos a seguir. Confiaron en que las instituciones que se encargan de impartir la justicia en el estado sigan el debido proceso. Al término de esta audiencia también fue detenido de manera repentina el chofer de Cipriano Charrez, quien se encontraba afuera del penal junto con algunos familiares del inculpado. Al momento en que llegaron elementos de la Policía investigadora y realizaron la detención, se desconoce el delito por el cual fue aprehendido.

Además de mantener su proceso en los Juzgados Penales de Control y Oralidad por la causa penal 648/20 19, Cipriano Charrez también tiene pendiente la causa 285/2019 por el delito de homicidio culposo y omisión de auxilio en el accidente ocurrido en octubre del año pasado, donde estuvo involucrado en un percance vial y donde perdió la vida un joven. En declaraciones de Charrez se señala que era su chofer el que conducía el vehículo involucrado en el accidente.