Tom Hanks recibirá premio honorífico

El actor estadounidense Tom Hanks recibirá el premio honorífico Cecil B. deMille en los Globos de Oro, cuya 77 edición se celebrará el próximo 5 de enero en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza anualmente estos premios, anunció ayer que Hanks será el homenajeado en 2020 con este galardón honorífico que en los Globos de Oro reconoce la carrera de una gran personalidad del cine.

"Durante más de tres décadas, Tom Hanks ha cautivado al público con personajes ricos y alegres que llegamos a amar y admirar", dijo el presidente de HFPA, Lorenzo Soria, quien también destacó que la brillantez de este actor no solo se ve en la pantalla grande sino también detrás de las cámaras como guionista, productor y director. El premio Cecil B. deMille ha reconocido en el pasado a estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington o Robin Williams, entre muchos otros.

Ganador de dos Oscar al mejor al mejor actor por los filmes Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), Hanks estrenará en noviembre A Beautiful Day in the Neighborhood, una película biográfica sobre el recordado presentador de la televisión estadounidense Fred Rogers.

Además, Hanks prestó de nuevo este año su voz al vaquero de juguete Woody para la cuarta entrega de la saga animada de Pixar Toy Story.

La filmografía de Hanks incluye otras cintas muy destacadas como Big (1988), Sleepless in Seattle (1993), Saving Private Ryan (1998), Cast Away (2000), Captain Phillips (2013) o The Post (2017). Como director, Hanks ha firmado los largometrajes That Thing You Do! (1996) y Larry Crowne (2011).

Hanks recibirá el testigo como premio Cecil B. deMille de Jeff Bridges, quien fue el homenajeado con la misma distinción en la gala de 2019. Los Globos de Oro, que reconocen tanto a categorías de televisión como de cine, es la ceremonia que inicia cada año la temporada de premios en Hollywood.