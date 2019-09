Colectivo Proscenio Teatro anuncia obras

El Colectivo Proscenio Teatro está activo desde 2015. En un principio, sus fundadores buscaron hacer proyectos de temática social, pero la mayoría resultaban controversiales para una compañía de teatro musical. Eran temas más fuertes que se incluían en la agenda setting, que tratan sobre la sexualidad, la discriminación y la violencia.

Cristina García, productora ejecutiva, directora vocal y fundadora de la compañía, indica que su propuesta es una manera distinta de apreciar el teatro musical. El nombre de colectivo se debe al proscenio, esa parte del escenario que es la más cercana al público.

"Su objetivo es acercar el teatro a nuevas fronteras, al público. No es que sea un concierto pretencioso, sino que sea más íntimo con el público".

Su esencia es la cercanía y el contener un mensaje de problemática social.

El Colectivo Proscenio Teatro ofrecerá un concierto este sábado 28 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio. Se tratará de un concierto sobre clásicos de Broadway, donde participarán 15 actores laguneros.La obra durara una hora y media, aproximadamente. Las entradas ya se pueden conseguir en taquilla y tienen un precio de 80 pesos.

La compañía también participará en el Festival Internacional de las Artes Julio Torri, estos próximos 19 y 20 de octubre a las 19:00 horas, en el escenario del Teatro Isauro Martínez. La puesta en escena será Rent de Jonathan Larson, bajo la dirección de Esteban Martínez.

"Rent es una obra que habla sobre el VIH. Habla del amor y de la vida. Habla de cómo un grupo de amigos se enfrenta a problemáticas que no deberían de vivir a esa edad como: 'me estoy muriendo de VIH', o 'se acaba de suicidar mi novia porque tenía VIH', o 'ya no puedo componer porque estoy en depresión'. Hay un tipo que filma, no puede hacer un guion, no puede pagar la renta, no tiene para comer, se está muriendo de frío. Todos tienen familia, pero nadie se quiere regresar a su casa porque iban persiguiendo un sueño".

García comparte que el discurso de la obra los hizo muy apegados a su mensaje, ya que trata la misma problemática desde diferentes perspectivas.

Respecto a la poca oferta de teatro musical que hay en la región, opina: "Somos pocos los que le apostamos a esa trinchera. E incluso, dentro de esa trinchera, lo hacemos de maneras distinta (…) Nos parece que el teatro no está necesariamente hecho para complacer. Si bien, cumple con algunos factores estéticos, no está hecho para eso".

Presentaciones