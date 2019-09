Se manifiestan en ISSSTE por estudio cancelado

Ayer lunes un grupo de personas afines a la asociación política Movimiento Territorial acompañaron a un paciente del Hospital del ISSSTE de Torreón para apoyarlo en una protesta pública ocurrida por la mañana.

Los inconformes sostenían pancartas afuera de la entrada principal del nosocomio en la avenida Allende y calle Donato Guerra pero no quisieron ahondar mucho en detalles respecto al problema que aquejaba al paciente, quien en ese momento, dijeron, exigía ser atendido por el director del HG del ISSSTE, Roque Javier Márquez Robles, afuera de su oficina.

El Siglo de Torreón acudió a la Dirección pero el paciente, indignado, se había retirado por la puerta trasera que conduce al pasillo de los elevadores. En ese momento el director atendía a otra paciente con otra urgencia, de hecho, en la recepción al menos cuatro personas hacían antesala por problemas similares, tal es el caso de María de Jesús Hernández, quien tiene un encondroma en la rodilla y espera desde febrero de este año para ser operada ya que al haberse incapacitado uno de los dos médicos especialistas que atienden este tipo de padecimientos se cargó todo el trabajo a uno solo. "Van dos veces que me sacan del quirófano porque uno de los doctores se quedó con todo el trabajo del otro", dijo la mujer, quien esperaba también afuera de la Dirección.

En el caso del paciente inconforme, quien acudió acompañado de la gente afín a Movimiento Territorial, su nombre es José Natividad de la Cruz Mejía, de 59 años de edad, con antecedentes de cáncer de colon por lo cual es necesario que se realice el estudio cuanto antes.

Fue el pasado viernes cuando José De la Cruz se internó en el ISSSTE pero no pudieron realizarle el estudio y a las cuatro horas se suspendió.

"El paciente no estaba preparado para el estudio, eso es lo que a mí me reportaron, me dicen que la asistente del turno vespertino no solucionó su problema pero aquí sí quiero decirles que el paciente nunca se ha presentado en esta Dirección, ahorita vino con esa gente y con esa actitud y creo que eso de agarrar un micrófono y ponerse afuera y decir que yo no estoy, que nunca estoy, es falso, tengo 4 años de director y 15 de subdirector. Tenía una persona antes y tengo ahorita a más personas con problemas todos urgentes. Yo estoy en la mejor disposición de reprogramarlo para el estudio, también dijeron ellos que no hay gasas y siempre hemos tenido gasas. Sí se requiere hacer esa colonoscopia pero con el estómago limpio, vacío", dijo Márquez Robles.