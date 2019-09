Desconoce Turismo municipal cierre parcial de Canal de la Perla

La directora municipal de Turismo, María Elena López Blanco, declaró respecto al cierre de una parte del Canal de la Perla que "seguro será por algún mantenimiento".

No obstante, dijo que por ser un elemento turístico tan importante debe estar abierto.

No respondió si ya estaba enterada que desde hace semanas se cierra a las visitas del público un tramo y asegura que "pues sí, estaba parcialmente cerrado y seguro es por alguna mejora, algún mantenimiento".

Pero garantiza que será aperturado nuevamente, aunque desconoce la fecha.

Se le preguntó si como encargada del renglón turístico en Torreón está de acuerdo en que este punto de encuentro cultural se opere de manera incompleta, a lo que López Blanco explicó que por lo que respecta a Museos y el Canal de la Perla corresponde al área de Cultura.

"Sí es muy importante tener la apertura", insistió.

Así, respecto a las cuotas que se aplican en el paseo turístico, defendió que son voluntarias.

"No hay una cuota fija, seguramente Elías, tendrá algún… no sé".

Argumentó: "cómo te explico, la gente cuando te dicen un incentivo, si tu vas tu dejas un incentivo si tu quieres o si la visita te parece atractiva o te dieron un buen recorrido, pero si no quieres pues no lo dejas".

Explicó que "no creo que se recaude una gran cantidad, para eso, lo más seguro es que se reutilice para mantener el mismo sitio".

Dijo que desconoce cuánto se recauda, "pero de seguro, te digo, es para lo mismo, para mantener el lugar… la gente se incentiva si te recibieron bien, independientemente del lugar que tú visites, tú dejas un incentivo, yo creo que es parte de la cultura de los ciudadanos".

Y precisó que cuando "uno va a otra ciudad ocurre exactamente lo mismo, dice Voluntaria, y si tú consideras prudente dejarla, mi pensamiento personal es que dejo yo el incentivo voluntario porque me interesa que se mantenga el lugar".

Las declaraciones de López Blanco se dieron este lunes, tras la publicación de El Siglo de Torreón en la que se informó que hace varias semanas y de acuerdo a encargados del Canal de la Perla, una parte del lugar se encuentra cerrado.

Es por falta de personal suficiente que no opera en sus 12 cuadras, que es el espacio original, señala la información.

Además, en el antiguo acueducto, desde el mes de febrero se cobran "cuotas voluntarias" a los visitantes para "químicos y cualquier cosa que se ofrezca", comentó uno de los encargados del libro de registro. Se publicaron fotografías al respecto y también se venden además pequeñas botellas de agua purificada en 5 pesos.

Cuotas

voluntarias