Desmiente Alejandro Moreno reunión con Fox

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, desmintió haber sostenido una reunión con el expresidente Vicente Fox, pero aseguró que el PRI está abierto a generar oposición para "garantizar las transformaciones del país".

"No he tenido la oportunidad, no me he reunido con el expresidente Fox, creo que es un mexicano comprometido con que haya participación, con que se fortalezca el sistema democrático en este país y nosotros siempre estaremos trabajando fuerte para construir una oposición sólida de comprometida para impulsar los cambios de México", dijo.

Moreno Cárdenas añadió que el PRI ha dejado claro que no comparte el proyecto de nación que está generando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser un "proyecto sin rumbo, sin destino", y porque no ha terminado con los altos índices de violencia que azotan al país.

Ejemplificó con la reciente aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, en la Cámara de Diputados, legislaciones que, dijo, "ni fortalece a la educación ni le da una mejor calidad educativa a los niños y jóvenes".

"Nosotros estamos trabajando y alzando la voz, así es la democracia, el PRI está haciendo su trabajo y cuando haya que construir bloques opositores en las lo legislativo o en lo electoral, se van a construir, porque lo que queremos son alternativas para este país", añadió.