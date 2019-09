Hay 800 mil personas con Alzheimer en México, según UNAM

En México alrededor de 800 mil personas padecen Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa incurable que en los próximos años podrían aumentar en nuestro país debido al envejecimiento de la población, por lo que es urgente que se adopten medidas para prevenirla, aseguraron Clorinda Arias Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm), y Federico Bermúdez Rattoni, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM.

Federico Bermúdez Rattoni advirtió que "cada vez hay gente más longeva, lo que aumenta la probabilidad de adquirir esta enfermedad y, desgraciadamente, va a estar más vigente, por lo que hay prevenirla".

La investigadora Clorinda Arias Álvarez alertó que de no tomarse medidas la población mexicana estará "ante una emergencia epidemiológica en los próximos años, puesto que la prevalencia de algún tipo de demencia a los 60 años es del 5 al 10%, pero a los 90 años se incrementa casi al 50%".

Los especialistas de la máxima casa de estudios del país refirieron que en países avanzados se observa un estancamiento de los casos Alzheimer y retraso de su aparición, debido a diagnósticos tempranos, la promoción entre su población para ejercitar su cuerpo, activar su cerebro y llevar un estilo de vida saludable.

En este sentido, Bermúdez Rattoni, quien también es especialista en neurobiología de la memoria, señaló que "exponer a la gente a resolver retos cognitivos, como el aprendizaje de idiomas, de un instrumento musical, por ejemplo, es importante para retrasar la aparición de esta afección. Además, hacer ejercicios mentales no tiene efectos colaterales".

Clorinda Arias Álvarez señaló que la mala salud cardiovascular, defectos en el riego sanguíneo, la hipertensión arterial, los infartos, la aterosclerosis, la diabetes y una vida social poco activa son factores de riesgo para el Alzheimer.

"Los ancianos que terminan solos tienen mayor riesgo para la depresión y el aislamiento, lo que hace que el cerebro se vaya apagando, que las conexiones sinápticas entre los grupos neuronales empiecen a debilitarse".

Detalló que el Alzheimer se divide en dos tipos: el familiar, que es hereditario, y el esporádico o adquirido. El primero se manifiesta alrededor de los 40 años y es muy poco frecuente, representa cerca del 2% de los casos. En tanto, el esporádico se presenta a partir de los 60 o 65 años y es el más común.

Los signos que deben llamar la atención para llevar a una persona a una valoración médica son: que no reconozca caras familiares, que no sepa cómo regresar a su casa, que no encuentre su trabajo o vaya perdiendo vocabulario, informó la investigadora.

En tanto que Bermúdez Rattoni indicó que hasta el momento el tratamiento consiste en la administración de fármacos que buscan retrasar la aparición de la deficiencia cognitiva, pero estudios han revelado que la patología sigue avanzando independientemente del tratamiento.