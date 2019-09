Prevén reducción de 20% en nómina

La administración en Gómez Palacio contempla una reducción de 20 por ciento en la nómina de los empleados de confianza, que son cerca de mil 500 en la presidencia municipal.

"Lo que vamos a hacer es adelgazar la nómina, para empezar, porque es una nómina muy inflada, hay áreas donde los trabajadores de confianza prácticamente no hacen nada, entonces vamos a dar de baja personal pero no necesariamente vamos a dar de alta la misma cantidad, vamos a eficientar las áreas para generar ahorro sin perder operatividad", explicó Karol Wojtyla Martínez Hernández, oficial mayor en el Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Señaló que no necesariamente existe una duplicidad de funciones, pero indicó que se ha detectado que en algunos departamentos hay hasta dos o tres empleados que realizan tareas que podría realizar una sola persona.

Refirió que en la presidencia municipal hay dos mil 800 trabajadores en la actualidad, entre empleados de confianza y sindicalizados, sin contar los organismos descentralizados.

Martínez Hernández dijo que la reducción de nómina sería en términos de los trabajadores de confianza.

Señaló que se ha dado de baja a 10 empleados de confianza en la actual administración, pues de momento no se cuenta con el recurso suficiente para las liquidaciones.

El oficial mayor comentó que los trabajadores deben checar entrada y salida, aunque señaló que hay algunos que, por la naturaleza de su labor, deben andar en campo, por lo que están exentos de este requisito. Sin embargo, dijo que este supuesto aplica para un dos por ciento del personal.

Por otra parte, el oficial mayor agregó que se revisa la situación de los trabajadores que fueron pensionados durante los últimos días del Gobierno anterior, por parte del área jurídica del Ayuntamiento.

"Ellos están viendo si hubo irregularidades en el proceso de pensionarse", dijo.

El oficial mayor en el Ayuntamiento de Gómez Palacio comentó que el fin de semana se realizó un ejercicio de pago de nómina en efectivo por única vez, con el objetivo de que sirviera como prueba de vida, para garantizar que el trabajador que está en nómina y recibe un pago de presidencia estuviera asistiendo.

"No tuvimos mayor problema, en caja nos quedaron cuatro sobres de cuatro personas que no han venido por su pago, este viernes fue el último día, entonces lo que procede es informar al director de área que no están yendo a trabajar, si el director los conoce o determinar si corresponden a los denominados aviadores", expuso Martínez.

Señaló que entre martes y miércoles se había quedado una cifra mayor de sobres pendientes de recoger, pero los trabajadores acudieron con justificaciones por enfermedad, cuestiones personales o incapacidad, lo que les impidió acudir el sábado.