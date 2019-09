Van por mejor convivencia escolar

Flor Rentería, coordinadora de la Subsecretaría de Servicios Educativos Región Laguna, informó que actualmente se aplica el Programa Nacional de Convivencia Escolar, con el objetivo de realizar acciones al interior de cada escuela que permitan mejorar la interacción no solo entre alumnos sino de todo el personal que labora en ellos.

"Este programa involucra a todos los actores del sector educativo, se pretenden implementar campañas permanentes sobre todo para promover una cultura de la paz".

Señaló que una de las campañas se ha denominado "Se buscan valientes" con la finalidad de que en las instituciones educativas existan personajes que señalen malas conductas o abusos de compañeros o personal docente.

"En base a esa cultura de denunciar, podemos construir una mejor convivencia, no se puede permitir la agresión porque se hace un hábito del que más fuerte abusa del más débil. Tenemos que buscar aliados, a veces no se puede romper ese círculo vicioso, debe haber un externo que señale las actitudes que no son correctas".

La funcionaria comentó que otro eje que se va a trabajar en este ciclo escolar 2019-2020 es el de "Promotores de la paz". Dice que por un lado se valora y estimula la actitud de denunciar alguna agresión y además se reconocerá a los que den a conocer los valores cívicos.

Explicó que este programa ya se había aplicado al inicio del ciclo escolar 2018-2019, pero que no se llevó a cabo un seguimiento puntual, sin embargo dice que se hizo ese compromiso.

Aseguró que el siguiente paso ya se llevó a cabo con la conformación del comité que coordinará y orientará acciones para resolver los casos que se presenten en los planteles educativos.

Detalló que para aplicar este programa se tiene el apoyo de todas las dependencias de Gobierno del estado como Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) e incluso Medio Ambiente.