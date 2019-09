Francisco Céspedes está en paz con Manzanero

El cantautor cubano Francisco Céspedes descartó que Armando Manzanero esté enojado con él, tras la noticia que difundió hace unos días en sus redes sociales sobre el supuesto retiro del prolífico compositor y cantante mexicano.

Céspedes, quien en breve iniciará una nueva gira con Manzanero, admitió que la referida noticia simplemente fue un error que él cometió, "me dejé llevar por el entusiasmo y me sentí privilegiado de decir que conmigo se iba a retirar.

"Armando conmigo no se enoja, nos conocemos desde hace mucho tiempo y como él dice: 'él es mi nieto'. Lo digo sin temor, me ganó el entusiasmo y me sentí como privilegiado de decir que conmigo se va a retirar", declaró a los medios el artista nacionalizado mexicano.

Aunque siente una profunda admiración por el trabajo del autor de Somos novios, Contigo aprendí y Por debajo de la mesa, Céspedes dijo que él a cierta edad sí buscará el retiro, porque no comparte la idea de querer morir en un escenario.

"Armando ya tiene cierta edad (84 años), yo a su edad voy a estar retirado", enfatizó Céspedes, quien señaló desde hace mucho tiempo ha pensado en cómo sería ese paso de dejar los escenarios que tanto respeta y que le han dejado infinidad de satisfacciones.

"Yo no comparto esa idea de morir en el escenario, cuando me sienta así, me voy para una isla desierta", detalló el intérprete de Señora y Vida loca.

Reconoció que Manzanero tiene una gran vitalidad, digna de admirarse, y por ello sigue dando la batalla en las tablas.

El cantautor agregó que el compositor yucateco es una persona que gusta de hacer ejercicio, "es un hombre admirable, con quien tengo una buena amistad y química en el escenario".

Respecto a su salud, explicó: "Yo estoy perfectamente ahorita, he tenido mis episodios como cualquier persona, pero hay que dejar que la vida fluya más tranquila.

Yo no le tengo miedo a la muerte, ni a la vejez".

En noviembre del año pasado, el cantautor de 62 años sufrió un preinfarto en Cancún mientras se dirigía a una presentación que daría en compañía de los cantantes Jorge Muñiz y Carlos Cuevas.

El músico no solo está dedicado a su faceta artística, pues compartió que también lleva una ajetreada vida como padre, porque trata de estar muy pendiente de sus hijos y de compartir con ellos el mayor tiempo posible.

"Soy un papá soltero y eso también hace que envejezca menos", señaló Céspedes, quien de la carrera de Medicina saltó a la música, ámbito en el que se dio la oportunidad de participar en varios grupos, entre ellos el de Pucho López, con el que viajó a Europa en la década de los 90.

Pero fue en 1993 cuando el tema Pensar en ti, que grabó Luis Miguel, le dio la oportunidad de mostrarse como compositor y posteriormente lanzarse como solista, con lo que ganó gran prestigio por su sensibilidad interpretativa.