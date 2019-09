Surgen diferencias 'metro' por alcoholes y Metrobús

Pese a que en los últimos días se emitieron diversas posturas optimistas sobre la homologación en varias acciones y criterios de gobierno en los municipios de la Zona Metropolitana de La Laguna, ayer comenzaron a surgir diferencias en cuanto a políticas públicas en el tema de la venta de Alcohol y el Metrobús.

Después de asumir el cargo, la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela, anunció que buscaría igualar los horarios en la venta de alcohol con Torreón, teniendo como límite las 2:00 de la mañana y sin posibilidad de ampliación, medida que fue aplaudida por autoridades y diferentes sectores de la región, incluyendo Torreón.

Más tarde funcionarios de otras dependencias se fueron expresando por más acciones, como la medida de protección al Medio Ambiente, que busca también homologar el servicio de verificación vehicular, para mejorar la calidad del aire en la región.

El fin de semana pasado, Marina Vitela informó que buscaría un acuerdo regional, por lo que ya había contactado a su homólogo de Lerdo, Homero Martínez, para que se sumara a la iniciativa en materia de alcoholes, sin embargo ayer, el alcalde de Lerdo manifestó su desacuerdo.

El edil priista refirió que las condiciones de cada municipio son muy distintas y que en el caso de Lerdo no tiene la misma vida nocturna que las dos vecinas ciudades, pues la actividad en ese rubro prácticamente se termina a las 10:00 de la noche.

El tema del Metrobús fue otro tema que marcó divisiones entre los presidentes municipales de Gómez Palacio y Lerdo.

Homero Martínez comentó que hay visiones distintas en la zona metropolitana y el ejemplo es justamente esa obra, pues "el Metrobús, Marina no lo quiere y yo sí lo quiero".

Por su parte, la alcaldesa morenista declaró que no está en contra del Metrobús para La Laguna de Durango, pero dijo que debe ser un plan integral donde se incluya a los transportistas y que esté bien diseñado para no saturar el bulevar Miguel Alemán, por lo que se pronunció a favor de que circule por el Periférico.

"No estamos negados a la modernidad ni a que el sistema del transporte sea mejor, sea actual, práctico, objetivo y le sirva a toda la población, lo único que sí digo es que, en una lista de prioridades, hay otras; yo me voy por el tema del agua y el tema del hospital, sin embargo, no quiere decir que estoy en contra del Metrobús", manifestó.

Marina consideró que sería más útil contar con el sistema metropolitano de transporte en el bulevar Ejército Mexicano, porque transitaría por todo el periférico desde Lerdo, Durango, hasta Matamoros, Coahuila.

Tras estas divergencias que salieron a relucir del lado de Durango, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien se ha pronunciado a favor de la homologación de distintos criterios de gobierno para "derribar barreras" como zona metropolitana, evitó entrar en polémica.

El alcalde panista se limitó a decir que por el momento no se tiene fecha para una reunión con sus homólogos de Gómez Palacio y Lerdo.

Zermeño comentó que de darse un encuentro de alcaldes laguneros, sería hasta después de su gira de promoción por China, ya entrado el mes de octubre, a la que fue invitado por el Gobierno del Estado de Coahuila.