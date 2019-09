Bibi Gaytán y María León se aman y son amigas

Abrazando a Bibi Gaytán, la actriz y cantante María León expresó: "Tomen su foto", como respuesta al cuestionamiento de la prensa sobre la supuesta enemistad entre ellas y que se habría dado en los ensayos del musical "Chicago".

"Pueden contar misa allá afuera, que aquí ni nos enteramos. La verdad nos amamos, somos amigas, nos disfrutamos y nos inspiramos mutuamente, esperamos que esto se vea reflejado en unos personajes maravillosos ya en escena", declaró María León.

Bibi agregó que sabe que esto es parte del show y no le molesta esta clase de rumores, pero aclaró: "soy una persona que siempre le gusta aprender, el día que pierda esta inquietud comenzaré a morirme porque esto me da vida; para mí estar rodeada de tanto talento jamás me ha agredido, al contrario me inspira, les aprendo todos los días, me alimentan el alma y eso lo agradezco".

La ex vocalista de Playa Limbo explicó que los directores Tania Nardini, dirección escénica, y Gary Chryst, en la coreografía, les han pedido a ambas, en estas dos semanas y tres días de ensayo, su mayor esfuerzo, por lo que además de la presión se han sentido vulnerables por no tener la seguridad que quisieran en escena. El productor Morris Gilbert comentó que en este elenco nadie está de manera gratuita, porque desde que OCESA Teatro comenzó hace 22 años su política ha sido tener audiciones legales, donde la gente se quede en los montajes por el talento que tienen y durante el ensayo abierto que tuvieron los artistas de "Chicago" el día de hoy, quedó claro este punto.

Bibi Gaytán, María León, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y el resto del ensamble, presentaron fragmentos de cuatro números (Mama Morton, Roxie, Lo que importa y Todo el jazz) como un adelanto de lo que se verá el 16 de octubre, cuando "Chicago, el musical" levante el telón en el Teatro Telcel.