Reconoce Zermeño aporte de la Guardia Nacional

Respecto al tema de la seguridad en Torreón y el apoyo de la Guardia Nacional, el alcalde Jorge Zermeño aseguró que se trabaja de forma permanente y que se cuentan con índices positivos en materia preventiva, de tal forma que "no estamos en una ciudad fantasma".

El funcionario se refirió a los comentarios que se han generado luego de diversos hechos delictivos, los cuales calificó como situaciones que se dan en cualquier ciudad y que en ningún momento se puede dar por "finalizado", destacó al mismo tiempo el aporte de la Guardia Nacional, la cual opera totalmente bajo el esquema de trabajo del Mando Especial de La Laguna.

"Bueno viene a fortalecer lo que ya se está haciendo, aquí continúa el Mando Especial de La Laguna y la colaboración y coordinación de las fuerzas policiacas, los números ahí están, la seguridad pública es un tema permanente, yo no les puedo decir 'ya estamos bien y no pasa nada', no pues sí va a pasar, pero se trata pues de que siempre tengamos un mayor esfuerzo en la prevención".

Dijo que las acciones de seguridad le corresponden a las autoridades, pero destacó que solo a través de una "colaboración" de la sociedad es como se podrán mejorar los resultados en el largo plazo, por lo que llamó a los padres de familia a "hacer su parte" y trabajar con los valores de sus hijas e hijos.

"La mayor parte (de la prevención) la hace la sociedad, si las familias están en las calles, si las familias ayudamos a educar mejor a nuestros hijos... no estamos en una ciudad fantasma, puedes caminar y puedes salir a cualquier hora a caminar, en la noche, con seguridad, pues es algo en lo que todos debemos contribuir".

Dijo que, al margen de los valores de la sociedad, las autoridades tienen un compromiso permanente y total en materia de prevención y atención de delitos, por lo que dejó en claro que la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno se mantendrá para el futuro.

"Esto es algo que no va a modificarse, tenemos que seguir en la misma sintonía para poder lograr resultados", advirtió Jorge Zermeño.

