¿Qué toman en cuenta los bancos para otorgar un crédito?

Si no sabes lo que toman en consideración los bancos al solicitar un crédito personal o empresarial, te mostramos las fases del proceso de evaluación para que estés listo la próxima vez que lo necesites. Los bancos generalmente determinan la evaluación para otorgar un crédito a partir de tres aspectos, de acuerdo con la consultora Trust Corporate:

-Cualitativos: relacionados a la persona u organización.

-Cuantitativos: que tiene que ver con los números que muestra quien pide el crédito.

-Garantías: en caso de incumplimiento.

A pesar de que los bancos tienen como finalidad captar dinero del público y otorgar préstamos, no están obligados a brindar créditos a cualquier persona o empresa, menciona James Hernández, directivo de la consultora.

Al momento de otorgar un financiamiento el banco corrobora que el cliente esté preparado para asumir esa deuda, por lo que las instituciones bancarias establecen un proceso de tres fases para conocer al cliente, aunque en algunos casos pueden solicitar más información, formularios o incluso documentos.

Evaluación cualitativa: En la primera fase se hace una evaluación completa del solicitante en la que se plantean preguntas como: ¿La persona que está pidiendo un crédito sabe lo que está haciendo? ¿Ha tenido experiencias gerenciales y similares anteriores? ¿Ha tenido éxito? Además, el banco evalúa si el crédito operacionalmente está bien estructurado y no se trata de una fachada. Evaluación cuantitativa: En esta etapa el banco se encarga de revisar los números, el récord crediticio, historial financiero, ingresos y declaraciones de impuestos. En el caso de ser emprendedor se piden declaraciones de IVA y renta para asegurar que los ingresos corresponden con la facturación.

El monto del crédito puede ser menor al solicitado si la empresa no es estable económicamente. Garantías: A esta fase se llega únicamente si el banco no detectó problema alguno en las etapas anteriores. El banco evalúa los bienes con los que puede recuperar sus fondos en caso de que no se cumpla con las condiciones de pago del respectivo crédito.

Sin embargo, existen casos en los que los clientes no cubren todos los requisitos que pide la institución bancaria, por lo que se crean comisiones o se hacen reuniones en las que el banco decide si asume el riesgo o no.