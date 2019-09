Buscan detectar a los 'aviadores' en Gómez Palacio

Algunas áreas del Ayuntamiento reportaron que se quedaron sobres sin recoger por parte de empleados de confianza, en el ejercicio que se realizó en la quincena de pagar en mano a cada uno, con el objetivo de descartar que hubiera "aviadores" en los diferentes departamentos.

El tesorero, Cuauhtémoc Estrella González, explicó que se revisan las causas para cada caso por parte del área de Recursos Humanos, sin embargo, prefirió omitir detalles sobre el número de sobres pendientes o los departamentos que presentaron mayor incidencia de esta situación.

"Fue una prueba de vida que hicimos, precisamente para saber si existen algunos elementos que no estén laborando en el Ayuntamiento, estamos apenas en el proceso, el departamento de Recursos Humanos lo está analizando, porque no necesariamente porque no hayan venido, no significa que no estén laborando", expresó.

Aunque el funcionario reconoció que hubo empleados de confianza que no acudieron por el pago de su quincena, insistió en que será necesario revisar quienes son y, en caso de que sí estén laborando, hacer la entrega correspondiente, mientras que en el supuesto de que no, el sobre con el pago será resguardado.

"El sobre se resguarda y la persona, pues nos daremos cuenta de que nunca trabajó o no había trabajado aquí", comentó.

Por otra parte, el tesorero dijo que hubo nuevos empleados a quienes no les cubrió el pago de su quincena debido a que tenían algún documento pendiente de entregar, lo que dificultó completar su alta, sin embargo, indicó que se les hará el pago correspondiente en la siguiente quincena.

El Ayuntamiento erogó cerca de nueve millones de pesos por concepto de la nómina.

Cambios