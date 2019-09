Celebra con la frente en alto

La cantante Alejandra Ávalos opinó sobre la celebración de la Independencia de México, que no debe celebrarse con un espíritu derrotado, sino con la frente en alto, sintiendo el orgullo de ser mexicanos y trabajar para tener un futuro mejor.

"En general solamente hay una fecha al año que podamos nosotros sentir el espíritu de ser mexicanos, y no creo que sea una fecha para recordar tristemente, para mí el orgullo de ser mexicano es algo que debemos de celebrar diario, pero para mí es una fecha emblemática y debemos olvidar que en este momento hay situaciones adversas y deberíamos enaltecer nuestra dignidad como mexicanos, no hay que celebrarlo con un espíritu derrotado", dijo la cantante en entrevista.

La unión hace la fuerza, es por ello que la intérprete de éxitos como Amor fascíname, Aparentemente, Contigo o sin ti, Tu hombre, yo niña, Ser o no ser, entre muchos más, considera que todos debemos respetar las decisiones de la democracia y trabajar para que las cosas salgan bien.

"Todos tenemos mucho empeño de que las cosas cambien y que la luz salga para México y para eso estamos trabajando todos los días y ojalá más adelante todos podamos estar de acuerdo, la democracia es lo que diga la mayoría, muchas veces no es lo correcto, pero muchas veces no es lo que queramos, pero la democracia es lo que estamos y hay que respetar el sistema y la decisión de la mayoría", indicó.

Ávalos por lo regular celebra las fechas patrias trabajando y es algo que disfruta mucho, por estar en contacto con la gente, "para mí es un placer trabajar ese día porque la gente está ávida de ser mexicanos, entonces me gusta muchísimo, en algunas ocasiones voy a un municipio o un lugar más grande, pero me gusta mucho convivir con el público".

Y si no lo trabaja, lo celebra en compañía de amigos, cocinando sus platillos favoritos como el mole poblano o el pozole, "nos juntamos entre algunos amigos, en alguna casa y hacemos comida rica, pozolito, quesadillas, lo acompañamos con tequila, no la pasamos muy bien, a veces yo hago el pozole, y en otras ocasiones otros amigos".

Y no podía faltar la música y mucho menos con una reconocida interprete de la música mexicana, "me gusta cantar muchas canciones, saco todo el repertorio de temas mexicanos, ponemos un karaoke nos ponemos a cantar y así no la pasamos muy padre", compartió.