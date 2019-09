Ha sido el peor partido que hemos dado: Almada

- Guillermo Almada fue contundente en la crítica para su equipo, luego del empate a 2 goles que firmaron anoche en casa ante los Tuzos del Pachuca, pues el uruguayo no tuvo problema en reconocer que ha sido el peor partido de Santos Laguna bajo su mandato.

En su frío análisis posterior al partido de anoche en el estadio Corona, el uruguayo expuso: "no me gustó en lo futbolístico, sí el carácter de los jugadores, hicimos un partido impreciso, perdimos muchos pases, perdimos sociedad, con poca movilidad. Reconozco que es difícil levantarse rápido de dos errores en defensa que terminaron en gol, Pachuca tuvo efectividad, pero mostramos carácter, he manifestad que hay tardes que no vamos a jugar bien, somos seres humanos y a veces nos vamos a equivocar, pero en carácter y disposición no debemos fallar, eso nos llevó a salir a flote y a no perder".

Cuestionado sobre si el largo receso futbolístico terminó por afectar demasiado a los Guerreros, el estratega sudamericano indicó que el análisis debe ser más profundo para detectar los reales motivos del funcionamiento irregular que se mostró ante Pachuca: "haremos un análisis más profundo, buscaremos las causas, estamos en la fase de descubrir el motivo, debemos buscar una regularidad, a pesar de que jugamos mal no perdimos, no tuvimos precisión en ofensiva, aun así generamos ocasiones de gol, pero debemos trabajar para que no se repita el próximo partido", acotó.

Amada remató el análisis al expresar su malestar, considerando que ha sido la peor exhibición de sus Guerreros, superando a la derrota por goleada ante Aguascalientes, a mediados del mes pasado: "ha sido el peor partido que hemos dado, incluso sobre aquel en Necaxa, donde tuvimos imprecisos a la defensiva, pero generamos mucha llegada", aceptó.

Finalmente, Guillermo reconoció que la mala exhibición deber ser tomada como experiencia y aprendizaje para mejorar en los siguientes encuentros de sus Guerreros: "a veces no hay una tarde buena en cuanto a la toma de decisiones que asumimos y hace que nos equivoquemos, lo bueno es que siempre buscamos, fuimos propositivos, pero no se puede correr detrás de la pelota ante un rival que tiene talento. Hay que seguir corrigiendo, trabajar", concluyó.

El argentino Martín Palermo, director técnico de los Tuzos del Pachuca, no despreció el punto obtenido ante los Guerreros del Santos en el estadio Corona, aunque consideró que su equipo pudo merecer algo más, debido a la ventaja temprana que tomaron.

Quien fuera un extraordinario goleador con el Boca Juniors, realizó su análisis del encuentro de anoche en la Comarca Lagunera: "comenzar el partido con ventaja de cero a dos y viendo el final que se tuvo, pudimos lograr los tres puntos, pero estábamos ante un rival que busca la punta, un equipo muy intenso, dinámico, cuando logramos los dos goles bajamos un poco, no seguimos la misma idea de juego y ellos quizá ahí aprovecharon. En el 2-1, la decisión del penal, que no estamos siendo favorecidos en algunas decisiones del VAR y árbitros, porque hubo jugadas que se pudieron cobrar de la misma manera. Estoy conforme con el esfuerzo y la entrega, tras el empate generamos tres cuatro claras, ahora debemos revalidar el punto con los tres del próximo ante Tijuana", adelantó.

Insistió Palermo en que el penalti avalado por la repetición en video, fue demasiado severo y terminó por mermar demasiado la idea de juego para su equipo, aunque resaltó el esfuerzo que les permitió aspirar a la victoria, la cual le negaron los postes: "merecíamos más por el desarrollo del partido, que habría sido diferente si no se marca ese penal, pero las situaciones al final, los dos tiros de Jara al palo, la de Copete al palo, la de Dávila que no define, pero encontramos a un rival difícil y nos quedamos cerca", consideró.

El argentino concedió mérito a Santos, en quienes encontró un rival de sumo cuidado, al que analizaron a profundidad y se preocuparon por anular a sus jugadores clave, sobre todo en la generación de juego en ofensiva: "ellos juegan de igual a igual donde sea, buscamos contrarrestar a Lozano, a Castillo lo anulamos y Julio (Furch) dentro del área provoca preocupación a cualquier defensa. El equipo está metido, concentrado, se hizo un esfuerzo grande y me voy satisfecho", sentenció.