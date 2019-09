Castiga el Philadelphia Union a Marco Fabián

Una polémica más al expediente de Marco Fabián. El mexicano fue castigado por indisciplina en el Philadelphia Union.

Según el técnico Jim Curtin, De la Mora no se presentó a una junta el pasado viernes, razón por la que no fue convocado para el duelo contra Los Ángeles FC del también jugador mexicano Carlos Vela. "Es una decisión difícil, pero regresará. Él aprendió de esto, porque es importante y serio", destacó el estratega del Philadelphia Union.

Para la tranquilidad de Marco, Curtin aseguró que este problema no tendrá consecuencias en la relación a futuro. "No es algo que causará un rompimiento, Marco Fabián es un jugador especial, ya hablaremos acerca de ello y lo tendremos de vuelta”, dijo de cara al siguiente choque en la Major League Soccer, contra los New York Red Bull.