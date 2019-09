Olivia Jackson demanda a productores de 'Resident Evil'

La actriz y doble de riesgo sudafricana Olivia Jackson, quien en 2015 sufrió un accidente en el rodaje de Resident Evil: Capítulo Final que la dejó en estado de coma durante 17 días y tuvo otras concecuencias como la amputación de un brazo, interpuso una demanda contra los productores del filme.

Jackson fungió como la doble de acción de la protagonista Milla Jovovich en esa producción; en septiembre de 2015 durante la filmación de una escena en el set que involucró una motocicleta y no estaba en el guion original, sufrió lesiones graves.

Dicho accidente fue el resultado de las decisiones de los productores, quienes “reiteradamente no se adhirieron a las prácticas básicas de seguridad, poniendo en peligro la vida del elenco y el equipo”.

En la demanda, dada a conocer por The Hollywood Reporter, Olivia acusa a Paul Anderson, Jeremy Bolt, Tannhauser Gate Inc., y Bolt Pictures Inc., y señala que ella estaba programada para rodar una escena de pelea.

Fue en el último minuto que los productores le pidieron realizar una “escena de motocicleta peligrosa y técnicamente compleja en condiciones climáticas adversas”, la cual consistía en que debía acelerar hacia la cámara. Al final sería levantada por una grúa, algo que no ocurrió a tiempo.

La actriz chocó y como resultado se “cortó el hueso de su antebrazo y le arrancó la carne de la mejilla, dejando los dientes expuestos”. Fue puesta en coma y debido a las lesiones catastróficas le amputaron el brazo izquierdo.

Olivia señala que los productores la engañaron y le hicieron creer que su seguro cubría todas las lesiones sufridas durante el rodaje, pero sólo recibió 33 mil dólares, además de acusarlos por incumplimiento de contrato y tergiversación intencional y negligente.

“Si la demandante hubiera conocido tales hechos, ella nunca habría aceptado realizar El Capítulo Final o, de lo contrario, habría obtenido un seguro adicional por su cuenta”, se lee en el documento.

Antes del trágico accidente Jackson ya había asegurado un papel de doble de acrobacias para la película Mujer Maravilla. Tras las secuelas de ese terrible percance, la actriz nunca podrá volver a trabajar como doble de acción.

En su filmografía se incluyen Safe House (2012), Death Race 3: Inferno (2013), Guardians of the Galaxy (2014), Mortdecai (2015), Cinderella (2015), Avengers Age of Ultron (2015), Mad Max: Fury road (2015) y Star Wars: Episode VII – The Force Awakens.

Resident Evil: Capítulo Final, dirigida por Paul Anderson, recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial. Además del accidente de Olivia, durante su rodaje, se reportó la muerte de Ricardo Cornelius, asistente de filmación luego de que equipo de iluminación cayera sobre él.