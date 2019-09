'No se-as ri-dí-cu-la', dice Yolanda tras retiro de Verónica Castro

Después de que Verónica Castro anunciara su retiro ayer jueves, se desencadenó un escándalo con Yolanda Andrade, actriz con la que supuestamente se casó hace más de 20 años en Ámsterdam.

A través de Instagram, Yolanda criticó a "La Veró" diciendo que sólo quiere hacerse la víctima. En una de sus historias de Instagram, escribió: "No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones" con la imagen de Cecilia Suárez en "La Casa de las Flores", serie que protagonizó Verónica Castro el año pasado.

Aunque la publicación se viralizó rápidamente, fue borrada de la cuenta de Yolanda Andrade. Esto solamente alimenta el escándalo que se desencadenó en días anteriores cuando se filtró una serie de audios en los que "la Vero" afirma que a Yolanda le urgía promocionar su nuevo programa "Consecuencias con Joe" y por eso se valió de la publicidad que podría darle la controversia con Castro.

"Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero yo la verdad no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira y que salga como pueda".

Recordemos que Verónica Castro anunció su retiro a través de una publicación: "Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años."