Taxistas de Madero piden al Municipio regular a choferes de otras localidades

Un grupo de taxistas acudieron a la presidencia municipal para exigir que se regule a los chóferes de otros municipios que les invaden su fuente de trabajo, ya que llevan y cargan pasaje en esa ciudad cuando el reglamento no lo permite y de hacerlo tendría que aplicarse una sanción.

Incluso pidieron la destitución de los encargados de la Dirección de Autotransporte, pues dicen que no hay capacidad para "meter en cintura" a los taxistas que "bajan" de Matamoros, San Pedro, Gómez Palacio y Tlahualilo, pues incluso contaban con dos inspectores, pero debido a que perciben un sueldo de 500 pesos por semana, uno de ellos renunció.

"Con ese sueldo quien se les va a poner al tú por tú a los taxistas que se meten de los otros municipios. A ellos les tocan los trancazos" , dijo uno de los inconformes.

Especificaron que mientras que a ellos se les pide que tengan en regla sus unidades, es decir que cuenten con sus seguros de viajero, placas al corriente, tarjetón, unidades en buen estado y demás requisitos con los que tienen que cumplir, a los foráneos los dejan circular aunque no cuenten con la documentación miníma; incluso los transportistas de lado de Durango se respaldan únicamente con un documento emitido por el sindicato al que pertenecen y pese a que según el reglamento se estipula que si circula de forma irregular es objeto de una sanción de hasta 7 mil pesos, se han registrado casos en los que solo con pagar una multa de 700 pesos los dejan ir.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que se aplique la ley parejo, porque no es justo que nosotros gastamos más o menos 35 mil pesos al año para andar en regla o si no, nos multan con 7 mil pesos y a ellos les pongan multas de 700 y los dejan ir; además el reglamento dice claramente que pueden traer pasaje pero no cargar y eso es lo que está haciendo2".