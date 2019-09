Tras reducción, prevé Aispuro solicitar crédito

Ante las reducciones que se contemplan al presupuesto a los estados, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que más allá de ampliar programas, podría ser necesario hacer ajustes, además de que se podría solicitar un crédito para impulsar la obra pública.

"Ante las nuevas circunstancias del presupuesto, la verdad es que hay muchos programas que, lejos de ampliarlos, de crecerlos, vamos a tener que hacer ajustes, pero nosotros vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo", comentó.

En el Paquete presentado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, se contempla una reducción de 800 millones de pesos para el estado de Durango.

El gobernador señaló que Durango es una de las entidades que más aporta a la educación, con más de cinco mil millones de pesos, y año con año va creciendo, no son reducibles.

El mandatario estatal dijo que se mantendrán programas como el de salud integral o los uniformes escolares, pero insistió en que se debe esperar a ver cómo viene el presupuesto, pues solamente se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que deberá ser aprobado por los legisladores.

Aispuro Torres dijo que se buscará la forma de resolver la reducción en los montos que se proyectan en el presupuesto federal para el estado de Durango, por lo que se podría considerar la solicitud de solicitar un crédito.

Recordó que esta administración no ha solicitado préstamos, sino que, por el contrario, han pagado la deuda que les fue "heredada" por gestiones anteriores.

"El caso, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que es un fideicomiso que nosotros pagamos todo lo que se debía en ese concepto y que va a obra pública, estaríamos en condiciones de acceder a ese crédito, que no afecta la calificación de la deuda porque hay una fuente de financiamiento, de pago, que es ese fideicomiso, donde nos corresponde al estado una cantidad año con año", comentó.

Dijo que el monto podría oscilar en los mil millones de pesos, pero tendría que ser exclusivamente para obra pública. Aseguró que no se busca, en ningún momento, otros temas.

A detalle