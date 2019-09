Diego Lainez lucha por tener regularidad en Real Betis

El volante ofensivo Diego Lainez afirma tener los pies en la tierra y la disposición para trabajar día con día y ser regular en Real Betis Balompié, al que llegó en enero pasado y sigue sin ser constante.

"Lo que quiero es jugar, pero entiendo que tengo que trabajar para eso. Voy a trabajar para cuando me llegue la oportunidad no soltarla. Respeto mucho a los compañeros y si me quiero ganar un puesto tengo que seguir trabajando como hasta ahora", mencionó.

Lainez se dijo feliz en su estadía con los béticos y con la capacidad para soportar los momentos de elogios, como cuando llegó al futbol español, así como los baches que ha sufrido por la falta de actividad.

"Todo ese tipo de cosas no me afectan en nada, nunca me afectó cuando se habló bien y ni cuando hay un bache. Me tocó antes pasar por algo igual y terminé haciendo las cosas bien. Mantengo los pies en la tierra, soy feliz y trabajando para hacer grandes cosas porque la calidad la tengo", indicó al programa La Jugada de Sevilla.

Entiende que su poca actividad con el club sevillano se debe a que es un equipo bueno y grande, "al venir sabía que el nivel era más alto. Pero eso nos ayuda a todos, que la plantilla tenga tanta calidad nos sirve para mejorar a todos".

Afirmó que en el Betis pelearán por clasificar a las competencias europeas en esta temporada, debido a la calidad del plantel actual que dirige Joan Francesc Rubi y cuenta con su compatriota Andrés Guardado.

Lainez Leyva apenas ha disputado 15 minutos en este reciente comienzo de la Liga española y desde que llegó al balompié europeo en tres ocasiones nada más ha sido titular.

El juvenil de 19 años de edad espera tener actividad con Betis para también abrirse un lugar en la selección mexicana Sub-23 y disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, "es una ilusión y voy a trabajar para estar ahí. No voy a bajar los brazos y voy a hacer todo por tener minutos y jugar".