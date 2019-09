Denisha, la lagunera que lucha por sus sueños

Fue en 2011 cuando la lagunera Denisha se dio a conocer a nivel nacional gracias a La Academia. Desde entonces, no ha dejado de luchar para ganarse un lugar en los escenarios.

La torreonense no la ha tenido fácil, pero no se "agüita" porque sabe que cualquier sacrificio que ha hecho ha valido la pena, además está segura de que un ángel la cuida.

El Siglo de Torreón platicó con ella en un café ubicado en Coyoacán. Llegó emocionada a la cita y es que cualquier detalle que tenga que ver con La Laguna le pone la piel chinita porque, "extraño mi Comarca Lagunera".

"Me considero una persona con un gran ángel allá arriba que me ha ido abriendo el camino. Las cosas no han sido fáciles, separarte de la familia es difícil, pero por otro lado la verdad es que la Ciudad de México me ha tratado con mucho cariño.

"Proyecto en el que he querido estar he tenido la fortuna de estar, aunque también hay otros en los que no me he quedado, sin embargo, así es esta carrera, a veces no depende de uno y lo importante es seguir picando piedra y avanzando", dijo en entrevista.

Denisha reveló que además de su familia y sus amigos extraña de esta región algunos de sus tradicionales platillos, en especial la discada.

"Me gustan las hamburguesas, unas que están por el Bosque Carranza. Dejen les digo que ya me hice vegetariana y lo que más lamento de esto es que ya no puedo comer discada", externó entre risas.

La artista ha participado en diversos proyectos musicales, de conducción y de actuación. El más reciente es Cita a ciegas, melodrama que se transmite de lunes a viernes por Las estrellas de Televisa.

"Es mi primer proyecto en esa televisora. Estoy feliz con esta novela que me está enseñando mucho. Me tocó en blandito con un gran elenco como Juan Ferrara, Omar Fierro y Victoria Ruffo", relató.

Denisha informó que en la trama da vida a "Yolis", empleada del hogar del personaje de "Eduardo Urrutia" a cargo de Ferrara.

"Soy la muchacha chismosa, no sé por qué me dieron este papel si a mí no me gusta el chisme", comentó entre risas y agregó que, "ella es pura broma, de hecho para encarnarla me pusieron el cabello negro y unas cejas bien raras".

La torreonense expresó que Cita a ciegas tiene un formato diferente a otras producciones, algo que, consideró, la ha hecho más llamativa.

"Es una telenovela que es totalmente familiar. La trama es entrañable y el mensaje que tiene es que debemos querernos tal y como somos. La protagonista (Sofía Garza) no parece modelo, es una protagonista normal".

Además de "Cita...", Denisha forma parte del elenco del show Myst en el que también comparte créditos con Garza.

"En Myst tengo tres años y medio. El espectáculo sigue teniendo un gran éxito. Chacho Gaytán está a cargo del piano. Somos 10 cantantes en escena. Acabamos de estrenar otro show, que es hijo de Myst, se llama New Sensations, es una locura, está increíble".

Con una sonrisa de oreja a oreja y mientras disfrutaba un té, la cantante recordó entusiasmada su paso por La Academia.

"Hace varios ayeres que estuve ahí. Tuve la fortuna de entrar un proyecto así como ése. Estar adentro es toda una experiencia, que sal´í bien loca aunque también entre medio loca".

En cuanto a la música, Denisha informó que dentro de poco lanzará una canción a las plataformas sociales.

"Es un capricho, estudié licenciatura en música. Me gusta componer y hacer mis cositas. Grabé una canción, espero en un mes y medio tenerla lista. Espero les guste, contará con video".

Reconoció la lagunera que los 80, sin duda, marcaron su vida personal y profesional.

"Para mí ésa es la mejor década en cuanto a música y ropa. Tenemos a una Rocío Banquells desgarrándose al cantar, a una Lupita D'Alessio entregándose al 100 por ciento en un escenario. Esas baladas son muy raras ya de escuchar en la radio".

