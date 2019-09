Es una mier... la iglesia, dice exvocalista de Panda

El exvocalista de Panda, José Madero, no le importa que lo llamen emo o que lo señalen por ser un cantautor de canciones tristes, para él es bueno tener una etiqueta pues hablan de él y eso le da gusto.

"Siempre y cuando no sea 'Pepe el reguetonero', yo no tengo problema con las etiquetas, además nadie va a venir a arruinarme mi carrera, es lo único que tengo" aclaró.

El compositor mexicano creció en un colegio católico y ahí se dio cuenta de las fallas que presenta dicha institución.

"Es una mier... la iglesia, eso no es para mí, si existe un ser superior está ocupado con la hambruna o con alguna guerra y no con mis problemas.

"Pides respuestas y no sucede nada, me enojo y ya, pero no es un ataque a Dios, como muchos han pensado sobre este disco, en especial la canción Padre nuestro; es mi experiencia y mi forma de creer", aclara.

El título de su nuevo álbum solista debe su nombre a las canciones de la Biblia (que son los salmos), libro que al músico regiomontano le gusta leer porque lo considera "de terror, lleno de 'incestualidad'".

El escritor de El mundo de mi almohada asegura que no le importan las críticas que recibió su tema "Codependientes", al considerarlo un tema con tintes pop, pues con la cantante chilena Cami reconoce que tuvo una buena química artística, a pesar de que él se considera una persona antisocial en el medio musical.

Eso sí, Madero acepta que tuvo dudas de sacar el álbum.

"Este disco es doloroso para mí, me entrené emocionalmente, sobre todo para Lamentable, que habla del suicidio, y me preguntaba: 'si no puedo hacer esto, ¿cómo lo haré después?'".

El cantante señala que decidió adelantar la fecha de salida de su disco "Psalmos" pues recibió amenazas de filtraciones.

"Lo ordené de manera que cuenta una historia, después de escuchar tanta mier... de la que hablan las demás canciones, al final quiero mandar un mensaje de esperanza", señala Madero, quien confiesa que le gustaría escribir una canción dedicada a su papá a dueto con el cantautor español Joaquín Sabina.

José nació y ha vivido toda su vida en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde desde pequeño fue familiarizándose con distintos géneros del rock, desde el glam rock hasta el punk rock, grunge y rock alternativo.

El gusto por esta música le llevó a aprender a tocar la guitarra a los 13 años con el fin de formar una banda, la cual surgió en 1996 con el nombre de "The Purgatory", y con influencias del grunge de los años 90', como Alice in Chains.

Tras varios cambios de estilos y alineación, surgiría Panda al año siguiente.

39

AÑOS

de edad tiene Pepe Madero