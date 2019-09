Cuestionan percepción de inseguridad

En reunión con el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y el Mando Especial de La Laguna Enrique Hernández Cisneros, representantes del sector empresarial avalaron las estadísticas que indican una reducción de los índices delictivos de un 62 por ciento en global en toda la modalidad de robos, así como en las cifras de homicidios dolosos que hasta el 9 de septiembre son 75, prácticamente las mismas del 2018. No obstante la discusión giró en torno a la percepción que aseguran, es de inseguridad y no mejora, por lo que propusieron "hacer algunos ajustes en las estrategias para revertir las cosas".

Y el fiscal lo reconoció al declarar que los números que presenta el Municipio de Torreón son "excelentes".

"Pero algo está pasando que parece que no estamos tomados de la mano todos, porque la percepción no corresponde precisamente a la incidencia. Parece como que no todos estamos de acuerdo en las coordinaciones, son nada más de palabra y no nos estamos sentando para el diseño estratégico y ni estamos saliendo juntos… cuando salimos a la calle y cada quien anda por su lado, eso rompe con las coordinaciones. Saltillo tiene mejor percepción que números y aquí hay mejores números pero no hay la percepción debida. Necesitamos quitarnos las falsas caretas e irnos en operativos conjuntos".

En este marco de propuestas, los representantes empresariales pidieron que se "socialicen" los resultados de las investigaciones realizadas, los autos recuperados, las detenciones de personas y los avances que se vayan logrando para que la ciudadanía vea que no hay impunidad y que se trabaja y con buenos resultados, pues los números ahí están, dijeron en el desarrollo de la reunión realizada en las instalaciones de Coparmex Laguna.

El presidente del Consejo de Seguridad Pública, Sergio García López, indicó que "los números están bien en Torreón, pero como Zona Metropolitana es la percepción negativa por la colindancia con Gómez Palacio y Lerdo Durango. Añade que se tiene que informar de los casos de los robos de vehículos y en los que se retienen a los conductores .

Otra de las voces que se refirieron al respecto, fue el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Luis Cuerda Serna, que ponderó los avances que se tienen en lo que hace a la seguridad, pero señaló la necesidad de hacer algo en la zona Centro porque se siguen registrando robos a negocios y asaltos a personas y "nos están pegando".

Destacó que en cuanto a los robos a casa-habitación, "deben informar lo que sucedió recientemente en San Isidro por ejemplo y la manera como se actuó para resolver el caso y detener a los responsables, esas son las cosas que deben informarse también".

El presidente de Canacintra, Carlos Braña Muñoz, mencionó que se debe "informar claramente los porcentajes de detenidos que se logran en cada uno de los rubros para que se vea que hay avances en la judicialización de los casos y que por lo tanto, que hay detenidos".

Otro señalamiento hizo el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada CLIP, Rogelio Barrios Cázares fue en el sentido de que "en los medios de comunicación se les da más relevancia a los delitos porque es lo que más vende. Y respecto a las detenciones no se hacen las mismas publicaciones y con la misma importancia".

Por eso se sumó a la necesidad de que se comunique más a la sociedad y sugirió que las autoridades deben meter más publicidad.

En la reunión, el responsable de la Unidad de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía y creada especialmente para la investigación de esta modalidad de robos informó que se han reducido las cifras de robo en la Región Laguna. Este mes se han recuperado 16, 10 de ellos robados en Torreón y que son trasladados hacia el vecino estado de Durango, principalmente hacia la zona serrana.

El general Hernández Cisneros expresó en su intervención que ante la problemática que se manifiesta, se han hecho visitas a varios municipios de La Laguna de Durango y dijo que ya se está trabajando en ello.

Adelaido Flores, coordinador en la Laguna de la Secretaría de Seguridad Pública, expresó que el ligero aumento en robos a casa habitación y a negocios en algunos municipios es debido al consumo de enervantes como el cristal y la heroína, por lo que urgió a tomar acciones en prevención.

En el encuentro de seguridad y ante el señalamiento de la Cámara de Comercio por los robos en la zona centro, el titular de Seguridad Pública Primo García Cervantes dijo que "en lo general vamos a la baja y es por la labor de prevención, no hay que confundir que está subiendo, sino que está bajando y sí se están haciendo bien las cosas como resultado de la coordinación".

También asistieron, la alcaldesa de San Pedro Patricia Grado, representantes de los alcaldes de Matamoros, Viesca y Francisco I Madero. El alcalde Jorge Zermeño se integró en la parte final de la reunión.