Tomás Boy se siente seguro en banquillo de Chivas

La afición se ha pronunciado en contra de la continuidad de Tomás Boy al frente del equipo, pero el técnico de Chivas, no tiene temor a que lo destituyan porque aseguró que sus muchachos, están trabajando bien y poco a poco muestra mejoría el equipo en todos los aspectos.

"No pienso en eso, no me interesa esa parte, estoy ocupado en la parte futbolística y estoy trabajando bien, vamos tranquilos. La afición está en su derecho de opinar y bienvenidos los gritos, eso quiere decir que están ávidos de cosas buenas, no pasa nada, me han gritado en todos lados, en Atlas, en el Morelia".

Para Boy, su equipo tiene encuentros en los cuales demuestra que está e ascenso futbolístico, el cual espera se confirme ante el Atlas en el próximo Clásico tapatío, porque le daría un porcentaje importante de confianza a la afición de que se está trabajando bien.

"El partido ante América, mi portero no salió ni en la tele de lo bien que jugó el equipo, dominó, trabajó, nos faltó esa jugada última. En general el funcionamiento es muy bueno, sobre todo de jugadores que no están siendo titulares. Los resultados son fundamentales para tener logros, no podemos quedarnos sin Liguilla este torneo y esto tiene que levantar rápido en la cosecha de puntos".

Puntualizó Boy que se han dado encuentros en los cuales los resultados, por falta de una jugada importante, no han llegado, así que ante el Atlas será una oportunidad inmejorable para dar un golpe de autoridad con un triunfo, el cual le serviría para que la afición comience a confiar en él.

"Prometer que vamos a pelear sí, nos encantaría ganar, eso sí. Creo que no, hasta más fuerte porque aquí todo es muy mediático, si te ríes, si no te ríes, si fallas y si no falla. Aquí es un poco más intenso".