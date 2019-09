¿A qué sonará el final del año?

No habrá que esperar al cambio de estación para descubrir algunos de los sonidos de una temporada discográfica con sesgo femenino y nombres como el de Lana del Rey, al que, según barajan algunos medios, podrían unirse más cerca de la Navidad los de Rihanna, Adele, The Cure o The Who.

Al lanzamiento el pasado 23 de agosto de Lover de Taylor Swift, le siguieron algunos de los lanzamientos más importantes de lo que queda de año, como el primer disco en 13 años de la banda de culto Tool, el aplaudido Fear inoculum.

Es también el día de Norman Fucking Rockwell, quinto disco de Lana del Rey bajo este pseudónimo artístico, con producción de Jack Antonoff, jugadas arriesgadas como el sencillo de más de 10 minutos Venice bitch y bellas composiciones como The greatest.

Septiembre trae novedades con Chrissie Hynde sin The Pretenders (Valve Bone Woe) e Iggy Pop sin The Stooges (Free), así como Rubberband, el disco inédito de Miles Davis que vio la luz después de 34 años de ostracismo.

También se lanzaron los trabajos de la británica Natasha Khan, alias Bat For Lashes (Lost Girls) y, sobre todo, del rapero Post Malone, Hollywood's Bleeding, tras un álbum previo que fue nominado al Grammy a la máxima categoría e incluía el éxito mundial Rockstar.

La diva singular Charlie XCX lanzará Charli el 13 de ese mes, mismo día en el que sonará el folk rock de The Lumineers (III), la electrónica colorida de Metronomy (Metronomy Forever) y, especialmente, el veterano rock alternativo e influyente de Pixies (Beneath The Eyrie).

Para acabar, el día 20 los británicos Keane liberarán la ampulosidad de sus teclados en Cause and effect, Liam Gallagher debutará completamente en solitario con Why Me? Why Not? y la electrónica del francés M83 ofrecerá una nueva entrega en DSVII.

A partir de entonces, las discográficas se muestran muy precavidas en anticipar lanzamientos, por lo que en octubre apenas hay información de tres novedades destacadas: Ode To Joy de Wilco el día 4, el 18 Everything Not Saved Will Be Lost Part 2 de Foals (tras ser nominados con la primera parte del disco al Mercury Prize) y el soul de Michael Kiwanuka con KIWANUKA el 25.

Todo lo demás entra en el terreno de la especulación, las filtraciones más o menos interesadas y la rumorología, como que antes de final de año debería haber visto la luz el largamente postergado nuevo disco de Rihanna desde ANTI (2016).

Demasiado ocupada entre todas sus facetas como empresaria e intérprete, la artista musical femenina más rica del mundo según Forbes declaró a la revista Interview su intención de volcarse el pasado mes de julio a rematar en el estudio su nuevo álbum.

El diario The Sun, por otro lado, anunció a través de sus fuentes que otra diva, la inglesa Adele, tenía previsto lanzar material inédito de estudio para Navidad, canciones que podrían versar sobre su reciente divorcio.

Otros artistas que son foco de expectación por sus potenciales anuncios son Dua Lipa, Céline Dion, Kanye West, Greta Van Fleet y la rapera Cardi B, una de las grandes revelaciones de los últimos premios Grammy.

The Cure también podría dar la campanada con un disco en el que ya están trabajando y que esperan tener terminado antes de que acabe el año, según confirmó a NME el propio Robert Smith sobre el que, tras 4:13 Dream, constituiría su primer disco en once años.