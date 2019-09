Próxima meta: Un récord Guinness

(Quinta parte)

Domingo 21 de julio del 2019. Nos encontramos en Comonfort, Gto., a las 9 de la mañana tenemos cita con el Secretario del M.V.Z. José Antonio Aguíndez Pérez, la cual se llevó a cabo en el antiguo edificio de la presidencia municipal; fue una charla informal que fue filmada encauzada, en primer lugar al por qué había escogido a ese lugar para culminar mis recorridos por los 121 Pueblos Mágicos del país contestándole que solo había sido por cuestión geográfica; habíamos empezado el recorrido en la Ciudad de México y fue como vimos que el Pueblo Mágico más cercano era Zimapán, Hidalgo; de ese lugar, sin estar dentro del recorrido estuvimos en Xilitla, San Luis Potosí; posteriormente en el nuevo Pueblo Mágico de Aquismón en el mismo estado y finalmente nos encontrábamos, ya de salida en este hermoso lugar del estado de Guanajuato. Comentábamos en nuestra charla la interesante historia de Chamacuero, su nombre original y en relación a este su primer nombre, los tramites que se llevaban a cabo para rescatar el mismo. Poco después de nuestra charla volvimos a realizar un recorrido alrededor de una parte de su centro histórico donde destaca la impresionante parroquia, misma que se cubre de iluminación por la noche al encender sus focos de múltiples colores y sucedió que conforme avanzábamos rumbo a el Hostal Chamacueros, encontramos en una de sus esquinas a una señora que en una canasta gigantesca de la cual emanaban unos exquisitos olores de los panes conocidos “de fruta”, invitándonos a que escogiéramos algunos que más nos atrajeran para llevarlos en el resto de nuestro recorrido. Después de disfrutar de un surtido buffet en la terraza del hostal, iniciamos nuestro recorrido por otros lugares del mismo estado de Guanajuato tal como Dolores, Hidalgo; Atotonilco El Grande, donde nos esperaban el impresionante Santuario, la ciudad de San Francisco del Rincón y León donde habríamos de pernoctar esa noche. Lunes 22 de julio del 2019. A temprana hora dejamos a la moderna e industrial ciudad de León, Guanajuato, rumbo a otras poblaciones que nos dejaron impactados por su modernización y sobre todo la gran industria que se observa por doquier; pasamos a un costado del aeropuerto del Bajío que da servicio a toda esa región, sobre todo a León. Como nuestro siguiente lugar para conocer era la Hacienda de San Cristóbal tuvimos tiempo suficiente para llegar una vez más el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas, perteneciente al municipio de Purísima del Rincón, al cual está considerado como el más pequeño de los 121 que existen en el país y con una población de no llega al millar de habitantes. Da gusto de que aún cuando es inicio de semana se apreciaba un buen número de turistas saboreando los sabrosos chicharrones de puerco los que también probamos. La plaza principal se había remozado al igual que el kiosko central así como y los edificios alrededor de la misma se veían recién pintados. La legendaria hacienda a un costado de su hermoso templo se encontraba en vías de restauración. Como algo nuevo observamos su primer museo que uno de sus habitantes había ofrecido a la comunidad y a los turistas, exponiendo para ambos una gran infinidad de piezas de diferentes índoles y diferentes épocas. En una breve charla que tuve con su “custodio” le sugería que cuando menos obtuviera de la cabecera del municipio un reconocimiento a tan loable labor que llevaba cabo en su población amada. Fue después de las dos de la tarde que hacemos nuestra “entrada triunfal” a la Hacienda de San Cristóbal, un lugar que desde que tuve conocimiento de su existencia, me hice a la idea de que un día estaría en ese lugar, no sé por qué motivos pensé que no estaría al alcance de la mayoría de los mortales; en la personal me conformaba con al menos pasar, pernoctar tan solo un día en ella y cumplí ese deseo: recorrer en toda su extensión sus instalaciones; sus extensos corredores con múltiples habitaciones a cada uno sus los; puertas gigantescas que hablaban de una gran historia, de personajes de talla internacional que se habían hospedado en ellas; así nos lo hacían saber la gran cantidad de fotografías de gente internacionalmente famosa que fueron atendidas por sus propietarios y donde, estoy seguro, que se respetaron los “protocolos” ya establecidos desde hace milenios de años. Las múltiples habitaciones con que cuenta esta hermosa hacienda están abarrotadas de muebles de diferentes épocas; sin embargo en todas ellas resaltan la finura de las maderas que se emplearon en su construcción. Sus jardines, sus fuentes, sus aves en cautiverio, su iluminación al caer la noche, nos hablan de un exquisito gusto de las personas que se encargaron de sus arreglos. Habitaciones de gran tamaño que en su época de inicio fueron utilizadas para otros menesteres y ahora son utilizadas para grandes eventos tanto sociales como oficiales. En fin que con un concienzudo recorrido de todos estos lugares, en muchos de ellos con fotografías centenarias donde nos señalan lo que había sido en los inicios de la misma y lo que como espectadores veíamos los que teníamos la suerte de estar en ese lugar. En fin la mejor forma de apreciar todo esto que narro y muchas cosas más que es imposible narrar por falta de espacio, lo mejor es darse “el gusto”, no “el lujo” de visitar este lugar y aunque no lo crea, está al alcance de muchos “bolsillos”, entre ellos el de usted…, usted y… ¡también usted”. Y con otra cosa más: no necesita más que un día para disfrutar de mucho más de lo que acabo de narrar. Continuará...