Maya Hawke y Margaret Qualley, grandes herederas de talento

Los nombres de Maya Hawke y Margaret Qualley irrumpieron en la escena actoral para demostrar que la vena artística que traen las ayudará a consolidarse como grandes actrices, pues han demostrado que más allá de su apellido ambas cuentan con un gran talento.

Maya Hawke es hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, y ha causado gran revuelo en su participación en Stranger Things.

Por su parte, Margaret Qualley es hija de Andie MacDowell y está considerada como la nueva revelación de Hollywood.

Maya Hawke tiene 21 años y el mundo ha volteado a verla por su personaje de Robin, la compañera de Steve (Joe Keery) en la heladería Scoops Ahoy en la serie de Stranger Things.

En 2017, Maya encarnó a Jo March en Mujercitas, serie de la cadena BBC One que dirigió Vanessa Caswill. Su atracción al proyecto fue tanta que abandonó sus estudios en Juilliard, pues esta serie fue como una universidad para ella. Allí aprendió de la veterana Angela Lansbury, actriz conocida por la serie Se ha escrito un crimen y ganadora de un Oscar honorífico, seis Globos de Oro y cinco premios Tony, y que en la serie interpretó a la tía March.

Pero antes de ese proyecto, la joven llegó a confesar que se resistía a actuar "porque era un negocio familiar", pero pronto cambió de opinión pues aseguró qué: "me di cuenta de que me hacía sentir muy feliz y que era lo que mejor hacía".

Y siguiendo sus instintos, la joven actriz aceptó participar en la tercera temporada de Stranger Things, donde ha generado gran interés porque el papel que interpreta, Robin, es el primer personaje LGTB de la serie.

"Incluso un pequeño gesto como que haya un personaje gay en una serie que ve mucha gente es muy importante", declaró la actriz en a Hollywood Reporter.

En cine su proyecto más reciente es Érase una vez en... Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino, donde interpreta a Linda Kasabian, una de las seguidoras de la secta de Manson. Una participación de apenas unos minutos, pero que pone en el foco a la joven promesa.

Sin embargo, no es el primer encuentro con el afamado director, pues con apenas cuatro años, la joven viajó a Japón y acompañó a su madre durante el rodaje de Kill Bill. Así que la cinta que protagonizan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt no fue para Maya su primer acercamiento con Tarantino, de quien su madre fue musa indiscutible.

Además de su carrera en la actuación, Hawke se ha convertido en imagen de diversas marcas. Ha colaborado con la firma de moda estadounidense Zac Posen para su campaña de primavera-verano, en la que fue fotografiada por Gia Coppola, sobrina y nieta de los directores Sofia Coppola y Francis Ford Coppola respectivamente, y amiga de Posen, con quien Maya también ha demostrado tener gran sintonía.

En el 2018 fue una de las imágenes de la campaña de ropa interior de Calvin Klein que dirigió la misma Sofia Coppola, y en la que la cineasta retrató a mujeres de todas las edades para hablar de diversidad.

Desde su adolescencia ha sido frecuente ver a Maya junto a su madre en los desfiles parisinos.

Así que entre la moda y actuación, Maya ha hecho en este año su gran lanzamiento en el entretenimiento.

Pero este año también es el de Margaret Qualley, hija de la actriz Andie MacDowell y el exmodelo Paul Qualley, que se ha ganado excelentes críticas con su participación en la película Érase una vez en... Hollywood, donde su interpretación de una "Lolita" reclutada por la secta que lideraba el asesino Charles Manson le ha valido grandes elogios.

El propio Quentin Tarantino confesó al diario Le Figaro: "sus escenas fueron tan buenas que en ningún momento se pudieron cortar en la edición".

Mientras que el medio francés Première reseñó que: "eclipsa totalmente a Margot Robbie".

Al enterarse que filmaría con Brad Pitt, la actriz confesó al portal IndieWire: "Obviamente, estaba aterrorizada". El único inconveniente para la exbailarina llegó cuando Tarantino le pidió que, en una escena en el interior de un coche, pusiese los pies sobre el salpicadero del coche.

"Dije honestamente: 'Quentin, es una mala idea. He hecho puntas durante demasiado tiempo como para mostrarle los dedos de los pies al mundo", sin embargo, hizo caso al director y con todo y su incomodidad la escena quedó como Quentin la había imaginado.

Aunque ahora su nombre suene con más fuerza, Qualley no es una novata. En el 2013 debutó en la película Palo Alto, de Gia Coppola.

El salto a la pantalla chica lo dio un año después con un papel protagonista en la serie de culto The Leftovers, de HBO. Fue nominada a un Emmy como mejor actriz de reparto en una miniserie por Fosse/Verdon.

"Algunas veces me planteo que no merezco esta vida. Aunque me gusta creer que el trabajo duro ayuda, soy consciente de que recibí oportunidades desde pequeña que no lograría de otro modo", dijo en una entrevista a Paper sobre los privilegios de los hijos de los actores de Hollywood.

Pero Margaret parece no conformarse con su famoso apellido y a paso seguro va labrando una carrera en el mundo de la actuación, acaba de presentar en la Mostra de Venecia junto a Kristen Steward el biografía sobre Jean Seberg y su primer protagónico llegará con la adaptación de la novela de Joanna Rakoff, My Salinger year.

Así que en unos años más estás dos jóvenes encabezarán la lista de la nueva camada de primeras actrices.