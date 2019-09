Matthew McConaughey pide igualdad educativa

Creo que todos debemos tener oportunidades iguales de educación, es una prioridad para todos, aseguró el actor estadounidense Matthew McConaughey, ganador del Oscar.

Durante la conferencia que ofreció en el evento de becarios México Siglo XXI, el también productor de cine y televisión destacó que "debes de ser competente, tal vez unos tienen talento o ventaja pero todos deben tener las mismas oportunidades". Vestido de blanco, Matthew de 49 años llegó al Auditorio Nacional de estuvo en la ciudad, para inspirar a los jóvenes al compartir sus experiencias y parte de su vida.

Aseguró que su madre le inculcó el carácter para lograr sus sueños y alcanzar el éxito: "He tenido buenas experiencias en todos mis trabajos y no todas las películas son lo que yo esperaba, pero siempre me dejaron cosas buenas".

El actor, quien impartirá clases de cine en la Universidad de Texas este otoño, indicó que en esta faceta de la docencia, se centra en ofrecer a los estudiantes sus conocimientos de 27 años de carrera.

Con todas las actividades en su día a día, recomendó equilibrar los tiempos y entender qué es lo más importante en tu vida, para comenzar desde ahí.

"El día tiene 24 horas, y tenemos que dormir más, si no duermes no hay rendimiento, tienes que priorizar", dijo el actor de cintas como Interstellar y El lobo de Wall Street.

Comentó que le gustaría que el día tuviera más horas: "Quiero más tiempo con mi familia, le dedicó mucho tiempo al trabajo, encontrar la medida para todo es difícil a veces tenemos que trabajar 18 horas seguidas", señaló el ganador de un Oscar y un Globo de Oro por su actuación en el filme Dallas Buyers Club en 2014.