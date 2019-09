Kim Kardashian podría tener lupus

Durante un adelanto de la temporada 17 de Keeping Up With The Kardashians, se reveló que la socialité, Kim Kardashian, podría padecer la enfermedad de lupus.

En las imágenes, se puede apreciar a Kim siendo sometida a algunos estudios médicos, mientras la acompaña su madre Kris Jenner. "Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus", se oye decir a Kim. "Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados", dice Jenner reconfortando a su segunda hija, mientras ellas platican y donde se le ve a la creadora de la línea de maquillaje KKW Beauty visiblemente desconcertada por lo que podría pasar. ¿QUÉ ES EL LUPUS? El lupus, es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos por error. Los daños, pueden ocasionar repercusiones en las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Selena Gómez es una de la víctimas de esta enfermedad, lo que la llevó a recibir un trasplante de riñón por parte de la actriz Francia Raisa en septiembre de 2017. Keeping Up With The Kardashians se estrenará el próximo 8 de septiembre en Estados Unidos, pero aún no hay fecha para su estreno en México.