Alcanzan acuerdo tras paro en Conalep

Autoridades del Conalep y del sindicato de trabajadores, llegaron a diversos acuerdos que garantizan la continuidad de las clases y de las negociaciones.

El secretario del sindicato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Alberto Peña Flores, explicó que lograron beneficios del contrato colectivo y que se respetaran algunas cláusulas.

Sin embargo, detalló que no al cien por ciento, pero que quedó la promesa de no volver a romper las negociaciones y dar continuidad a las mismas.

A su vez, este acuerdo conlleva que el sindicato retirará las mantas colocadas a la entrada de los planteles, por lo que las clases continuarán de manera normal a partir de este lunes.

El líder sindical comentó vía telefónica que en esta ocasión hubo mayor apertura de los participantes, encabezados por Alfio Vega de la Peña, director estatal de Conalep, así como del subsecretario de Educación Media superior.

"No se lograron todas las cláusulas, pero quedó el acuerdo de levantar las mantas y buscar aumentar el contrato colectivo", expresó Peña Flores.

Y añadió: "Se logró un incremento en basificación de horas para no estar topado en 20 horas clases que resulta económicamente una mejora, también se lograron vales de despensa".

Explicó que alcanzaron cláusulas de beneficio para los maestros como permisos, derechos de información como lo establece el contrato colectivo, entre otros.

Desde la semana pasada los empleados sindicalizados pararon labores en protesta porque no eran escuchados en sus demandas. En esa ocasión el personal docente y administrativo que no forman parte del sindicato, se hizo cargo de las aulas, por lo que las clases no se suspendieron.

El secretario del sindicato consideró que este es un gran logro y avance para los trabajadores del gremio, por lo que dijo, seguirán las negociaciones con las autoridades.